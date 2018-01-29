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    TRT spikeri: 'Sehven dedim'

    Hürriyet Haber
    29.01.2018 - 08:12 | Son Güncelleme:

    TRT spikeri Tuğba Dalkılıç canlı yayında 'Terör örgütü PKK sivillere bu noktadan saldırıyordu' yerine yanlışlıkla 'TSK sivillere işte bu noktadan saldırıyordu" dedi. TRT, canlı yayın kazası sonrası açıklama yaptı. Spiker Dalkılıç da Twitter'da yaptığı açıklamada yanlışlıkla söylediğini belirterek özür diledi.

    TRT AÇIKLAMA YAPTI: CANLI YAYIN KAZASI

    TRT Haber'den konuya dair yapılan açıklama şöyle:

    "28.01.2018 tarihinde (bugün) Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ÖSO ile birlikte Zeytin Dalı harekâtı çerçevesinde Burseya Dağı’nı ele geçirmek için başlattığı operasyon TRT Haber kanalında başarılı bir şekilde izleyicilerimize ulaştırılmıştır. Operasyonun yapıldığı Burseya Dağı’ndan canlı görüntülerle aktarılan yayın sırasında ekranda olan spikerimiz, bağlantı yaptığı muhabirimiz Bülent Çulcuoğlu’nun ifadelerini canlı yayının vermiş olduğu heyecanla yanlış aktarmıştır. Bu istenmeyen bir canlı yayın kazasıdır.

    Yaşanan bu üzücü hatanın ardından spikerimiz derhal ekrandan çekilmiş, yerine yeni bir arkadaşımız görevlendirilmiştir. Ayrıca söz konusu spikerimiz hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır.

    Kamuoyuna saygıyla duyurur ve yaşanan bu hata nedeniyle özür dileriz."

    SPİKER DALKILIÇ DA ÖZÜR DİLEDİ

    TRT spikeri Dalkılıç, Twitter'dan yaptığı bir açıklamayla söz konusu ifadeleri yanlışlıkla söylediğini belirterek özür diledi. Dalkılıç, Twitter’da, “Bugün TRT Haber ekranlarında yaptığım canlı yayın sırasında, ‘terör örgütü PKK Burseya tepesinden sivilleri vuruyor’ diyecekken sehven TSK dedim. Tamamen yayın heyecanıyla yapılmış bir hataydı. Kamuoyundan çok özür diliyorum” ifadelerini paylaştı.

    TRT spikeri: Sehven dedim

     

    Etiketler: Tuğba Dalkılıç , Burseya Tepesi , son dakika
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