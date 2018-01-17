TRT Kurdi HD yayına başladı

24 saat yayın yapan bir aile kanalı olan TRT Kurdi, dizi, belgesel, müzik eğlence, din, kültür ve çocuk programlarıyla öne çıkıyor.
01 Ocak 2009 yılında TRT 6 adıyla kurulan kanal, TRT kanallarının rakamla değil, içeriklerine uygun isimlerle anılması üzerine, 2015 yılında TRT Kurdi adını almıştı.
TRT Kurdi’yi HD Kalitesinde izlemek için frekans bilgiler aşağıdaki gibidir:
- TURKSAT 3A TRT HD PAKETFREKANS:11054 V SEMBOL:30000 FEC:3/4
- Tivibu | 48. Kanal | TRT KURDİ HD
- D-Smart | 283. Kanal | TRT KURDİ HD
- DigiTürk | 58. Kanal | TRT KURDİ HD