TRT Çocuk’un mobil oyunları 28 milyon kez indirildi

Adcolony Ajans’ın Mobil Oyun Araştırması 2017 sonuçlarına göre Türkiye’de 24 milyonun üzerinden mobil oyuncu var. Bu oyuncu sayısının yüzde 51,6’sını kadınlar, yüzde 48,4’ünü erkekler oluşturuyor. Akıllı cihaz kullanıcılarının yüzde 54’ü ise her gün oyun oynuyor. Hedef kitle olarak ele alındığında, istatistikler çocukların yakın gelecekte mobil oyunlar ile daha fazla ve yoğun temas edeceğini de destekliyor.

Mobil oyuncu sayısının artışı, çocuklu aileleri dijital ekranın olumsuz yönlerinden korumak amacıyla çocuklarının gelişimlerini destekleyecek oyunları tercih etmeleri açısından hassas davranmalarını gerektiriyor. TRT Çocuk mobil oyunları, çocuklara reklamsız ve gelişmiş güvenlikli ortam sunarak hayal gücü ve zekâ gelişimlerini desteklerken, ailelerin çocukları için oyun tercihlerini gönül rahatlığıyla yapmasına imkan sunuyor.

Türkiye’nin yerli oyun üreten ilk çocuk kanalı olma özelliğini taşıyan TRT Çocuk, bu hassasiyetleri gözetmenin yanı sıra çocukların beceri, zekâ ve kişisel gelişimlerine katkı sunan içerikler üretiyor. Uzman pedagog ve eğitim bilimcilerin gözetiminde hazırlanan mobil oyunlar aracılığı ile çocuklar hem eğleniyor hem de sorgulama ve merak duygularının geliştiriyor. En çok kullanılan IOS ve Android uygulamalarda; Canım Kardeşim, Ege ile Gaga, Elif’in Düşleri, Hayri Uzayda, Rafadan Tayfa, Zorlu Yarış gibi toplamda 28 oyunu bulunan TRT Çocuk’un mobil oyunları 2017 yılında toplamda 28 milyon indirilmeye ulaştı. Yanı sıra, bu 28 oyuna mobilde 2 milyar kez görüntülendi. iOS ve Android’de düzenli “önerilen” TRT Çocuk oyunları, en popüler uygulamalar arasında ise yer almaya devam ediyor.

İki yeni oyun daha: ‘Bilgi Adası’ ve ‘Hayvanları Keşfediyoruz’

TRT Çocuk, çocukların hayal gücü ve kişisel gelişimlerini olumlu yönde etkilemek amacıyla “Bilgi Adası” ve “Hayvanları Keşfediyoruz” oyunlarını tasarladı. Beceri ve zekâ gelişimine destek olan oyunlarda, çocuklar Bilgi Adası’nda görsel hafızasını geliştirirken, zor sorulara cevaplar vermeyi öğreniyor. Sürükleyici oyun konseptiyle, eğlenceli ve heyecanlı bir bilgi yarışması olan Bilgi Adası, yüzlerce soru ve oyun içerisinde çocukların bilgilerini test ediyor. Resimli, resimsiz şekilde 2 veya 4 seçenekli farklı soru tipleri ile edebiyattan tarihe, biyolojiden matematiğe birçok farklı alanda eğlenceli sorular yer alıyor.

Hayvanları Keşfediyoruz oyununda ise çocuklar eğlenirken farklı bölgelerde yaşayan çeşit çeşit türdeki hayvanlarla ilgili ilginç bilgiler öğreniyor. Amazon ormanlarından Serengeti stepnelere, sevimli çiftliklerden, deniz altı yaşamına kadar dünyanın her yerinde bulunan hayvanların dünyasını tanıma imkânı sunuyor. Çocukların aileleri ile birlikte kaliteli, eğlenceli ve eğitici zaman geçirebilmelerini amaçlayan her iki oyunda, kolay oynanabilir ve çocuklara uygun olarak hazırlandı. Pedagoglar ve öğretmenlerin destekleri ile birlikte geliştirilen oyunlar reklamsız ve yüksek güvenlik içeriyor.