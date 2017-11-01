TRT 1 ekranında ilginç anlar...

TRT 1'de Pelin Çift'in sunduğu 'Hakkını helal et' programına katılan iflas eden işadamı Ayhan Bey, yaşadıklarını şöyle anlattı: 1967 yılında doğdum, 50 yaşındayım. Ben Beykoz'da yaşıyorum. Ankara Kızılcahamam'da marketler sahibiydim, 33 yaşına kadar oradaydım. İflas ettikten sonra sokaklarda, dışarıda, tuvaletlerde yattım. İki tane süper marketim vardı. Ayrıca toptan gıda vardı. Kızılcahamam'da çok sevilen bir insandım. Eğitim için Almanya'ya da gittim. Ama annemle duramadık, babam orada tek başına kaldı. Herkese yardım ederdim. Fakat öyle bir hale düştüm ki, insanlar iyi niyetimi hep suiistimal ettiler. Karıncayı bile incitmedim.

'KİRAYI 3 AYDA BİR VERİYORDUM'

Canlı yayına bağlanan Atilla adlı eski kiracısı ise "Ben evlerinde kiracıydım. Benden ay başında kirasını bile istemedi. Üç ayda bir veriyordum. Evinden çıktığına pişman oldum. İflas etti, ailesi dağıldı, sokaklarda yaşadı" diye konuştu.

Canlı yayında ağlayan Ayhan Bey, "Ben hiç kötü bir şey düşünmediğim için hep pozitiftim. İnanır mısınız gelirken son param vardı. Evimin önünde kediler, köpeklerim vardı onlara aldım. Ablamdan para istedim, zorla gönderdiler yine. Cebimde ne kadar varsa, cebimde 2 lira vardı verdim" dedi.

İflas ettiğini söyleyen şahıs, "Avrupa'ya ben Galatasaray'ın 99 yılında Rapid Wien maçına gittim. Gidince, benim dayımın oğlu abimin kızını aldı, durumu iyi değildi. Ben de baba yarısıyım, buna vermeyin kızı dedim. Ama bunlar kızı verdiler. Kim verdirmedi diye 'Amcası Ayhan' suçlu ben oldum.

Benim çeklerimi satıyorlar piyasaya, bakkalı da tapuda satıyor. Ben dükkanı almadım, 7 milyar ödedim, geri kalan çekleri de ödedim. Allah aşkına bu nasıl bir şey? Çeklerim döndü. Senelerce mal aldığım esnaflar vardı, asıl darbeyi onlar vurdu bana" dedi.