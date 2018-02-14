TRT 1 yayın akışında hangi programlar var? 14 Şubat TRT 1 yayın akışı

TRT 1 yayın akışı içerisinde hangi prgoramların olduğunu merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Çarşamba akşamı ekranları başına geçecek olan seyirciler, TRT 1'in tarih temalı dizisi Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü ile buluşacak. İşte, 14 Şubat TRT 1 yayın akışı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:50 Böyle Bitmesin
09:00 Ailem, Odam ve Ben
10:00 Kalk Gidelim
12:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
14:30 1'de Bugün
14:40 Seksenler
16:55 Evlilik Okulu
19:00 Ana Haber
19:55 Hava Durumu
20:00 Diriliş "Ertuğrul"
23:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:00 Leyla ile Mecnun
02:45 Seksenler
04:05 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
04:35 Evlilik Okulu
05:20 Evlilik Okulu