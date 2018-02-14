Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>TRT 1 yayın akışında hangi programlar var? 14 Şubat TRT 1 yayın akışı

    TRT 1 yayın akışında hangi programlar var? 14 Şubat TRT 1 yayın akışı

    Hürriyet Haber
    14.02.2018 - 19:53 | Son Güncelleme:

    TRT 1 yayın akışında hangi programların yer aldığı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Birçok renkli ve hareketli dizilerin yer aldığı TRT 1 yayın akışında, izleyicilerin merakla beklediği Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü de yer alıyor. İşte, 14 Şubat TRT 1 yayın akışı.

    TRT 1 yayın akışı içerisinde hangi prgoramların olduğunu merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Çarşamba akşamı ekranları başına geçecek olan seyirciler, TRT 1'in tarih temalı dizisi Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü ile buluşacak. İşte, 14 Şubat TRT 1 yayın akışı

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:50 Böyle Bitmesin 

    09:00 Ailem, Odam ve Ben

    10:00 Kalk Gidelim

    12:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

    14:30 1'de Bugün

    14:40 Seksenler

    16:55 Evlilik Okulu

    19:00 Ana Haber

    19:55 Hava Durumu

    20:00 Diriliş "Ertuğrul"

    23:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

    01:00 Leyla ile Mecnun

    02:45 Seksenler

    04:05 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

    04:35 Evlilik Okulu

    05:20 Evlilik Okulu

    Etiketler: 14 şubat TRT 1 yayın akışı , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri