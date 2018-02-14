TRT 1 yayın akışında hangi programlar var? 14 Şubat TRT 1 yayın akışı

TRT 1 yayın akışında hangi programların yer aldığı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Birçok renkli ve hareketli dizilerin yer aldığı TRT 1 yayın akışında, izleyicilerin merakla beklediği Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü de yer alıyor. İşte, 14 Şubat TRT 1 yayın akışı.

TRT 1 yayın akışı içerisinde hangi prgoramların olduğunu merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Çarşamba akşamı ekranları başına geçecek olan seyirciler, TRT 1'in tarih temalı dizisi Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü ile buluşacak. İşte, 14 Şubat TRT 1 yayın akışı TRT 1 YAYIN AKIŞI 06:50 Böyle Bitmesin 09:00 Ailem, Odam ve Ben 10:00 Kalk Gidelim 12:45 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi



14:30 1'de Bugün



14:40 Seksenler



16:55 Evlilik Okulu 19:00 Ana Haber



19:55 Hava Durumu 20:00 Diriliş "Ertuğrul" 23:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 01:00 Leyla ile Mecnun



02:45 Seksenler



04:05 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi



04:35 Evlilik Okulu 05:20 Evlilik Okulu



