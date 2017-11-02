TRT 1 yayın akışında bugün neler var? 2 Kasım TRT 1 yayın akışı

TRT 1 yayın akışında bugün hangi programların olduğu binlerce izleyici tarafından araştırılan konulardan birisi haline geldi. TRT 1 yayın akışında bugün birbirinden renkli programlar yer alıyor. İşte, 2 Kasım TRT 1 yayın akışı.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:45Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
07:05İyilik Kulübü
07:45Yeşil Deniz
10:151'de Bugün
10:25Beni Böyle Sev
12:50Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
14:351'de Bugün
14:45Bir Yastıkta Kocayalım
16:351'de Bugün
16:45Hakkını Helal Et
18:55Hava Durumu
19:00Ana Haber
19:55Doğrusu Ne?
20:00Vurdu Gol Oldu
20:55UEFA Avrupa Ligi Grup Karş. "İstanbul Başakşehir-Hoffenheim"
21:45Devre Arası
22:00UEFA Avrupa Ligi Grup Karş. "İstanbul Başakşehir-Hoffenheim"
23:00Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
01:10Aslan Ailem
03:25Yeşil Deniz
05:30-
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün