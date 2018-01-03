TRT 1 yayın akışı içerisinde bugün ne var?

TRT 1 yayın akışı ile 3 Ocak akşamı birçok kişinin merakla araştıracağı konu olacak. 4 sezondur izleyicileri ile çarşamba günleri buluşan Diriliş Ertuğrul'un bugün var olup olmadığını merak eden vatandaşlar, TRT 1 yayın akışı ile bu durumun detaylarını öğrenmek istiyor. İşte, 3 Ocak tarihli TRT 1 yayın akışı bilgisi ve detaylı bilgiler

TRT 1 YAYIN AKIŞI'NDA 3 OCAK AKŞAMI NELER VAR?

TRT 1 yayın akışı içerisinde 3 Ocak akşamı Diriliş Ertuğrul dikkat çekiyor. Özel bölümü ile izleyicilerinin karşısına çıkacak olan dizi, birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilecek

Hava Durumu

Saat: 18:55 - 19:00 (5 dakika)

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Yurtta tüm illerin, dünyada ise bazı merkezlerin hava durumu veriliyor.





Ana Haber

Saat: 19:00 - 19:55 (55 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Türkiye ve dünyanın politika, ekonomi, kültür sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.





Doğrusu Ne?

Saat: 19:55 - 20:00 (5 dakika)

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Sosyal medyada her gün karşılaştığımız haberler ne kadar doğru?





Diriliş Ertuğrul

Saat: 20:00 - 22:45 (165 dakika)

Tür: Dizi

Özet: Ertuğrul Gazi ve bir milletin diriliş hikâyesi anlatılıyor.

Pelin Çift İle Gündem Ötesi

Saat: 22:45 - 01:00 (135 dakika) c

Tür: Haber & Aktüalite

Özet: Yaratılışa ait sırlar; bilim, din, semboller, tarihi gerçekler ve kadim bilgiler ışığında sorgulanıyor.