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TROY, “Bu Toprakların Seslerine” kulak veriyor

Hürriyet Haber
10.11.2017 - 18:19 | Son Güncelleme:

Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY, Evrencan Gündüz ile birlikte bu toprakların ortak değerlerini keşif yolculuğuna çıkıyor. İşbirliğinin ilk çalışması ise Atatürk'ün çok sevdiği bir Selanik Türküsü olan “Çalın Davulları” oldu.

Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY ile genç sanatçı Evrencan Gündüz Türkiye'nin ortak değerlerini odak noktasına taşıyan bir işbirliğine gitti.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından, 2016'da hayata geçirilen ödeme yöntemi TROY, tüm özelliklerini ve ilhamını Türkiye'nin toplumsal dinamizminden ve asırlara yayılan ödeme alışkanlıklarından alıyor. TROY, şimdi de türkülere kattığı yenilikçi yorumlarla tanınan genç sanatçı Gündüz'le yepyeni bir keşif yolculuğuna çıkıyor.

Proje kapsamında çeşitli yörelerden türküleri Beşiktaş Balık Pazarı'nda yapılan canlı performansla yorumlayan Evrencan Gündüz'ün yolculuğu, Mustafa Kemal Atatürk'ün de çok sevdiği bir Selanik Türküsü olan “Çalın Davulları” ile başlıyor.

 

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