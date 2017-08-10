Tropikal kasırga uyarısı! 'Son yılların en büyüğü olabilir'

Atlantik Okyanusu'ndaki iki tropikal kasırganın ABD'de Florida kıyılarına ulaşması bekleniyor. Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinden (NOAA), kasırga ve fırtınalar gibi hava hareketlerinden büyük zararlar gören ABD'lileri endişeye sevk eden bir açıklama yapıldı.

Bu sene ile ilgili tahminlerini güncelleyen NOAA'dan, "Bu kasırga sezonu tahmin edilenden de kötü olabilir. 2010'dan bu yana en aktifi olabilir." uyarısı geldi.

NOAA açıklamasında, kasım ayında sona erecek sezonda fırtınaların bölge halkının yaşamını büyük ölçüde etkilemesinin beklendiği bildirildi.

Daha önce mayıs ayında yayınlanan tahmininde "11 ila 17 tropikal fırtına görülecek" ifadesini "14 ila 19 fırtına görülecek" şeklinde değiştiren NOAA, bunlardan 5 ila 9'unun "kasırga" olacağını ve 2 ila 5'nin de "büyük kasırga" şeklinde gerçekleşeceğini kaydetti. ABD'li kuruluş, tahminlerin gerçekleşme ihtimalini ise yüzde 60 olarak gösterdi.

KASIRGA SEZONUNUN EN ZİRVE DÖNEMİ

NOAA'nın Hava Tahmin Merkezinden mevsimsel kasırga tahmincisi Gerry Bell, konuyla ilgili açıklamasında, "Şu anda fırtınaların büyük bir çoğunluğunun oluştuğu dönemin zirvesine çıkıyoruz. Birçok fırtınanın geliştiği Atlantik ve Karayipler bölgesindeki rüzgar ve hava durumları normalin üstünde bir mevsime yol açıyor." ifadelerine yer verdi.

ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) Müdürü Brock Long ise yaptığı açıklamada, "Kasırga sezonunun en zirve dönemine girerken, herkesin topluluklarından tahliye emirlerini kimlerin vereceğini bilmeleri, uyarılara dikkat etmeleri, sigortalarını yenilemeleri ve bir hazırlık planına sahip olmaları önemlidir." uyarısında bulundu.

MİLYARLARCA DOLARLIK ZARARA YOL AÇABİLİR

Kasırgalar ABD'de can kayıpları dışında milyarlarca dolarlık maddi kayıplara neden oluyor. Ulusal Kasırga Merkezinin hesaplamasına göre, 2005'teki Katrina Kasırgası 108 milyar dolarlık bir zarara yol açtı. Kuzey Teksas Üniversitesi Profesörü Bernard Weinstein'e göre ise Katrina Kasırgası'nın ABD ekonomisine zararı 250 milyar doları buldu.

650 binden fazla evi tahrip eden ve 8 milyon abonenin elektriklerin kesilmesine neden olan 2012'deki Sandy Kasırgası'nın verdiği zarar ise 50 milyar dolar olarak hesaplanmıştı. 2008'deki Ike Kasırgası 29,5 milyar dolarlık, 2011'deki Irene Kasırgası da 15,8 milyar dolarlık zararlara yol açmıştı.

Kasırgaların, Meksika Körfezi'nde etkili olup ABD'nin büyük petrol tesislerinin bulunduğu bölgede hasara yol açması halinde ülkenin stratejik petrol rezervlerini de etkileyebileceği ve petrol fiyatlarının yükselmesi dahil birçok ekonomik sonuçlarının olabileceği belirtiliyor.