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Tron Coin nedir? TRX fiyatları ne kadar?

Hürriyet Haber
23.01.2018 - 17:07 | Son Güncelleme:

18 Eylül 2017 tarihinde kripto para sektörüne katılan ve 5 aylık bir tarihi olan Tron Coin ne? İşte TRX hakkında merak edilenler!

Birçok borsada işlem gören, toplamda 100 milyar coini bulunan ve dolaşımda da akitf olarak 65 milyar coini olan Tron, yatırımcılar için cazip bir coin olarak karşımıza çıkıyor. Temelinde, Bitcoin ve diğer coinler gibi Blockchain teknolojisini bulunduran Tron, özgür içerikli bir eğlence sitesi olarak sanal para sektöründe yer alıyor. Sistemin içindeki protokol, kullanıcıların yayınlamak istedikleri verileri kısıtlama olmadan merkezsiz bir şekilde yayınlayabiliyor ve depolayabiliyor. Ayrıca, içeriklerin dağıtımına ve aboneliğine karar verdiği; dijital varlıklar basabileceği ve dolaşıma sokabileceği bir hizmet tanıyor. 

Merkezi olmayan Tron Coin'de dört temel çalışma prensibi var, bunlar;

- Veri özgürlüğü: Her türlü içerik özgür ve herhangi bir kontrol olmayacak şekilde platforma yüklenebilir, depolanabilir ve dağıtılabilir.

- İçerik sağlama: İçerikler karşılığında dijital varlık kazanılır ve platform bu şekilde kendi kendine var olmayı sürdürür.

- Kişisel ICO: Platform üyeleri ICO düzenleyerek geliştirdiği dijital varlığın dağıtımını yapabilir. Diğer üyeler de bu dijital varlıkları satın alarak ICO’yla birlikte gelen hizmetlerden faydalanabilir.

- Altyapı: Dağıtımlı dijital varlıklara dağıtımlı al-sat imkanı, otonom oyun oynama fırsatı, tahmin ve oyun sistemini kapsayan dağıtımlı altyapı sistemleri eşlik eder.

TRON COİN'İN SON 1 HAFTALIK ANALİZİ


Tron Coin nedir TRX fiyatları ne kadar

Etiketler: TRX , Kripto Para
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