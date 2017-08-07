‘Troia Festivali’, ‘Ey Özgürlük’ ile başlıyor

Troia Ören Yeri’nde gerçekleşecek açılış töreni sonrasında etkinlikler, Çimenlik Kalesi, Özgürlük Parkı, Halk Bahçesi gibi şehrin çeşitli alanlarında sürecek.

Program kapsamında Çimenlik Kalesi’nde ilk olarak 09 Ağustos 2017 Çarşamba Günü Yasmin Levy sahne alacak. Çimenlik Kalesinde düzenlenecek olan etkinlik programı kapsamında 10 Ağustos 2017 Perşembe günü İspanyol 7 kardeşten oluşan flamenko grubu ‘Los Vivancos’, dans gösterisi ile sahne alacak. 11 Ağustos 2017 Cuma günü, perküsyon virtüözü Burhan Öçal ve Trakya All Stars sahne alacak. 12 Ağustos 2017 Cumartesi günü ise ‘Moscow State Ballet’ grubu, Pyotr İlyiç Çaykovski’nin ölüm

süz eseri ‘Kuğu Gölü Balesi’ ile sahne alacak. 54’üncü Uluslararası Troia Festivali kapsamında Çimenlik Kalesinde düzenlenecek etkinlikler, 13 Ağustos 2017 Pazar günü ‘Livaneli Korosu ve Orkestrası’ konseri ile son bulacak. ‘Livaneli Korosu ve Orkestrası’ konserine Demli Sesler Korosu da eşlik edecek.

Festival programına buradan ulaşabilirsiniz.