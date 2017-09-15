Troçki'yi öldüren balta müzede sergilenecek

Melton’ın 5 bin parçalık çarpıcı koleksiyonunda, Rus devrimci Lev Troçki’nin katledildiği buz baltası da bulunuyor. Koleksiyonda yer alan bir diğer ilginç parça ise İkinci Dünya Savaşı sırasında kullanılan ve ‘Uyuyan Güzel’ olarak bilinen 4 metre uzunluğundaki casus denizaltı.



Koleksiyonda kodlama ve şifreleme için kullanılan Enigma makinelerin yanı sıra birçok maske, dinleme cihazı, gizli radyo ve casus kamera da bulunuyor.



Müze, Melton’ın tüm koleksiyonunu bağışladığını açıkladı. Melton’ın yıllar boyunca büyük bir özenle biriktirdiği parçalar, müzede gelecek yıl açılacak yeni bir bölümünde sergilenecek.