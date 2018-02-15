101 BAŞARI ÖYKÜSÜ

Türkiye’de ve dünya çapında çok değerli hizmetler vermiş olan 101 başarı öyküsünden oluşan, Süreyya Üzmez’in dördüncü kitabı ‘Trilye’nin Oltasına Takılanlar’ı okuyucular ilgiyle karşıladı. Trilye müdavimlerinin en özel anılarının kaleme alındığı kitabın ilk imza günü yaz aylarında Bodrum’da yapıldı. Üzmez, kitabın ikinci baskısında, yarın saat 15.00’te D&R Ankara Kavaklıdere’de okurlarıyla buluşup, kitabını imzalayacak.

‘DEVAMI GELECEK’

Üzmez, “Kitapta Trilye’nin 16 yıllık yolculuğunda ağırladığımız ve dost olduğumuz birçok ismin bizimle beraber geçirdiği en özel anlar var. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 2016 yılında hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, Fenerbahçe’nin eski başkanlarından Ali Şen gibi isimlerin yanı sıra unutamadığım dostlarımdan merhum işadamı Ali Rıza Onat gibi isimlerin özel hikayeleri var. Gençler ve girişimciler için ders kitabı niteliğinde olan bu kitabın devamı gelecek” ifadesini kullandı.