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    ‘Trilye’nin Oltasına Takılanlar’

    ANKARA
    15.02.2018 - 22:14 | Son Güncelleme:

    SEKTÖRDEKİ yolcuğunda gastronomi ve yemek kültürü üzerine önemli çalışmalara imza atan, balık restoranı Trilye’nin sahibi Süreyya Üzmez, Ankaralı okuyucularıyla bir araya geliyor. Üzmez, aralarında ünlü sanatçılar, bakanlar, diplomatlar ve iş adamlarının yer aldığı Trilye müdavimlerinin özel anılarını ve lezzet sıralarını kaleme aldığı “Trilye’nin Oltasına Takılanlar” isimli kitabını imzalayacak.

    101 BAŞARI ÖYKÜSÜ

    Türkiye’de ve dünya çapında çok değerli hizmetler vermiş olan 101 başarı öyküsünden oluşan, Süreyya Üzmez’in dördüncü kitabı ‘Trilye’nin Oltasına Takılanlar’ı okuyucular ilgiyle karşıladı. Trilye müdavimlerinin en özel anılarının kaleme alındığı kitabın ilk imza günü yaz aylarında Bodrum’da yapıldı. Üzmez, kitabın ikinci baskısında, yarın saat 15.00’te D&R Ankara Kavaklıdere’de okurlarıyla buluşup, kitabını imzalayacak.

    ‘DEVAMI GELECEK’

    Üzmez, “Kitapta Trilye’nin 16 yıllık yolculuğunda ağırladığımız ve dost olduğumuz birçok ismin bizimle beraber geçirdiği en özel anlar var. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 2016 yılında hayatını kaybeden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, Fenerbahçe’nin eski başkanlarından Ali Şen gibi isimlerin yanı sıra unutamadığım dostlarımdan merhum işadamı Ali Rıza Onat gibi isimlerin özel hikayeleri var. Gençler ve girişimciler için ders kitabı niteliğinde olan bu kitabın devamı gelecek” ifadesini kullandı.

    Etiketler: gazetehaberleri , trilye , Süreyya Üzmez
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