Tribünler yarı yarıya olsa

Gökmen Avcı yazıyor

Karşıya baktığınızda, bir taraf Sarı-Kırmızı, diğer taraf Siyah-Beyaz. İki takım taraftarları arasında 2 metrelik bir boşluk ve 2 sıra Polis. Takımları lehine tezahürat yapılıyor. Ara sıra karşılıklı atışmalarda olmuyor değil. Bunlar sadece sözlü sataşmalar şeklinde. Fiiliyata geçen bir durum yok.Takımlar sahaya çıkınca, tribünlerde hareketlilik üst düzeye çıkıyor. Konfetiler atılıyor, bayraklar daha heyecanla sallanıyor, kulak zarını patlatacak bir ses oluşuyor.

Futbolcular tribünlere çağırılıyor. Tek tek, numaralı, kapalı, kale arkası derken, bir de toplu halde dolaşılıyorlar. Herkes karşılaşmaya hazır. Maç başlıyor ve her iki tribünde coşku süper.

Takımlar gol pozisyonları buluyor, gol kaçırıyor. Hakemler de yine yanlış kararlar veriyor. Bu arada gol de atılabiliyor. Misafir takım golü atmışsa, şimdiki gibi seyircisine koşmak isterse, etrafına şöyle dikkatlice bakmasına gerek yor. Stadın yarısı kendi taraftarı zaten. Gol sevincini daha rahat paylaşıyor. Bu aralar bir FUTBOLCUMUZUN başlattığı, ev sahibi takım taraftarlarının tribünlerine “HEMŞİRELER GİBİ SUS İŞARETİ” yapıp, statta ONBİNLERCE kişiden, televizyon başında MİLYONLARCA kişiden KÜFÜR YEME gibi olaylar yaşanmıyor.

İlk yarı bir takımın üstünlüğü ile veya beraberlik ile tamamlanmış olsa da, devre arasında her iki takım taraftarları, tuvaletlerde, yiyecek içecek alırken içi içe girseler de, nedense herhangi bir olay çıkmıyor.

İkinci yarı takımlar için, galibiyeti korumak veya mağlubiyetten kurtulmak için son şans. Hafta boyunca konuşulan, yorumlar yapılan, iddialara girilen karşılaşmanın son bölümü artık. Derken öyle veya böyle karşılaşma sona ermiştir. Beraberlik durumunda önce Misafir takım taraftarları stattan ayrılıyor. Aksi durumda ise, galip gelen takım ve taraftarları galibiyeti kutladıkları için, mağlup takım taraftarları zaten stadı önce terk eder. Ama her iki grup toplu taşıma araçlarında karşılaşsa da, ciddi olaylar yaşanmaz.

Bunlar KOMBİNE BİLET ÖNCESİ YAŞANAN DERBİ MANZARALARI İDİ.

KULÜPLER içinde bulundukları maddi krizleri aşabilmek ve transfer peşinatlarını daha rahat ödeyebilmek amacıyla KOMBİNE BİLET satışlarına başladılar. Bunda Kulüpler için bir avantaj daha var. Takım 5. haftada İddiasını Kaybetse bile, son maçın biletlerinin bir kısmı bile satmış ve parası kasaya koymuş oluyordu.

Her Takım KOMBİNE BİLET sattığı için, mantık olarak Tribünlerin Yarı Yarıya bölünmesi olayı da, imkansız gözüküyordu. O zaman rakip takım taraftarlarına % 5 gibi bir bilet ayrılmasına karar verildi.

Peki şimdi durum ne,

En çok KOMBİNE BİLET satan FENERBAHÇE, 50.000 kişilik statta 30.000 satış yaptığını açıklıyor. Geçen haftaki ANTALYASPOR maçında ilave 1.500 bilet satıldığı halde, Stadın yarısından çoğu boş. Diğer takımlardaki durum bundan farklı değil. Demek ki, NORMAL MAÇLARDA STADIN YARISINI BİLE DOLDURAMIYORUZ.

Anadolu Takımlarının kendi sahalarındaki, 3 büyüklerle yaptığı maçlar da, Tribünler de rakip takım için resmi olarak ayrılan miktardan fazla RAKİP TARAFTAR oluyor. (Birkaç takım hariç.) Çünkü bu, KASALARI DOLDURMAK için, sezondaki üç fırsattan biri.

Öyleyse, DERBİ MAÇLAR HARİCİNDE böyle bir savunma ve kural yok. Sadece kısmi bir avantaj sağlamak için bir BAHANE.

Bu akşamki GALATASARAY – BEŞİKTAŞ DERBİSİ’ne gelince, GALATASARAYlılar Stadı dolduracak. BEŞİKTAŞlılar’a 1.162 bilet ayrıldı. Herkese en fazla 2 bilet verilecekse, 581 kişi bilet alabilecek. Bunun için çok çok erken sıraya girmek yetmiyor. Güçlü olmanız, kavgadan korkmuyor olmanız, öz sıralara sızmanız için insanların kafalarına basmanız gerekmekte.

Bir sorunu dile getirmek yetmez. Çözümü de belirtmeliyiz. Bu benim düşüncem.

Şu anki durum için, Deplasmana giden kulüp, maça gitmek isteyen taraftarların isimlerini alıp, kura yöntemiyle bilet dağıtımı yapabilir. Torpil Yapıldı, Hile Yapıldı söylentileri olur ama, Bu Konuda ve Her Konuda Taraftarlar Yönetimlerine GÜVENMEK ZORUNDADIR.

Önümüzdeki sezon için, GALATASARAY, FENERBAHÇE ve BEŞİKTAŞ Yönetimleri kendi aralarında, KOŞULSUZ BİR PROTOKOL YAPIP, TÜM DERBİLERİN EŞİT TARAFTAR SAYILARIYLA OYNANMASINI SAĞLAMALIDIRLAR. Olumlu etkileri hemen görülecektir. Bizde FENERBAHÇE – GALATASARAY maçını KADIKÖY’de seyretme imkanı bulabiliriz.

DERBİde şanslı taraf GALATASARAY. ARDA’nın bu maçın kahramanı olacağını ve güzel bir oyunla galip geleceğimizi hissediyorum. Daha doğrusu İSTİYORUM.

Şampiyonluğun en avantajlı 2 takımı olan TRABZONSPOR ve BEŞİKTAŞ’ın fikstür avantajı çok fazla. Potada oldukça fazla takım var. Tatil sonrası ilk lig maçı (Aslında ilk yarının son maçı.) SİVAS deplasmanı. Bu yüzden GALATASARAY açısından 3 puan ÇOK ÖNEMLİ.