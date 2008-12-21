Tribünde 5-0 bereketi

Gülşah Erkaya yazıyor

Solunun kuvvetini ve sağının zafiyetini bilen Nurullah Sağlam, sol kanada “saldırın”, sağ kanada ise “temkinli olun, fazla açılmayın” talimatı vermişti.

Sağ kanadını Zurita ve Erkan ile sağlama alıp bu kanattan Romaschenko ile bindiren Bursa’yı durduran Gaziantep, soldan ve ortadan çok ve dikine paslarla sonuca gitmeye çalıştı. Bu taktik o kadar güzel tuttu ki, Bursa kendi sağından kontra atağa çıkması gereken Gökhan Güleç’i bile geri çekmek zorunda kaldı.

Her zamanki gibi gününde olan Tabata’ya, bugün çok iyi oynayan Erkan, Bekir, Deumi, Hakan ve İvan’da eşlik edince, Trabzon fatihi Bursa için kaçınılmaz son da geldi...

Timsahlar 90 dakika boyunca sadece 2 kez Gaziantep kalesini yoklayabildiler. Birisinde Sercan kafayı dışarı vurdu. Diğer pozisyon ise zaten Gaziantep kalecisi Mahmut’un tecrübe eksikliğinden verdiği çift vuruştu ve Bursa forvetleri yüzde doksan gol dediğimizi bu çift vuruşu çok kötü kullandılar.

Gaziantep’te Beto durgun ve isteksiz bir gününde olmasına karşın yine de 2. golün asistini yaparak kendisini affettirmeyi bildi. Bu gol aslında Beto’nun hakkıydı. Ancak Beto bugün gol atmak istemedi.

Beto’nun bu isteksizliğine karşın ligimizin yeni yıldızı ve üç büyüklerin gözdesi Tabata tüm enerjisi ile sahadaydı. Gaziantepspor’un, Yusuf oyuna girmeden önce atmak istediği gol de Tabata’nın takipçiliği sonucunda geldi zaten.

Maç tam bir dostluk ve centilmenlik havasında başladı, bitti. Sahada takımlar, tribünde seyirciler birbirlerine karşı çok saygılıydı. Bu olumlu hava Hakem Özgüç Türkalp ve arkadaşlarına da yansıdı. Bu sezon ilk kez Gaziantep maçı yöneten Türkalp ve yardımcıları, hatasız maç yönetmek 10 tam puan ise, bu tam puanı sonuna kadar hak ettiler.

Aslında Gaziantep’te sadece maç değil koca bir gün çok güzel geçti. Bursaspor oldukça kalabalık bir taraftar gurubuyla geldiği Gaziantep’te mükemmel ağırlandı. Timsah taraftarlarını Gaziantep girişinde Gaziantepspor taraftarları konvoyla ve alkışlayarak karşıladı.

Misafir taraftarları Gaziantep Taraftarlar Derneği Lokaline götüren ev sahibi ekip taraftarları, burada misafirlerini yemekte ağırlayıp, stada kadar da kol kola götürdüler. Bunlar bizim her zaman görmek istediğimiz manzaralardı. Gaziantep Taraftarları bununla da yetinmeyip konuklarının dönüş yolunda yemeleri için kumanya bile hazırlamışlardı...

Günün tek üzücü olayı Gaziantep taraftarlarının kent içinde tur atan konvoyunda yaşanan küçük kaza oldu. İki taraftarın hafif yaralandığı trafik kazasını saymazsak, Gaziantep mükemmel bir futbol günü yaşadı. (Soğuk hava hariç). Yaralılara geçmiş olsun diyor ve acil şifalar diliyoruz. Her iki takımın taraftar ve yöneticilerinin de hastaneye koşmaları, bu talihsiz olayın yaşattığı bir güzellik olarak da hafızalarımızda yer etti.

Güvenç Kurtar takımını sahaya beraberlik için çıkarmıştı ve mağlup duruma düştükten sonra yaptığı Yusuf hamlesi beklediği puanı almasına yetmedi. Trabzon karşısında izlediğimiz Bursa ile Gaziantep’te izlediğimiz Bursa arasında dağlar kadar fark vardı. Umarım tatil dönüşü, Gaziantep’de gördüğümüz gibi değil, Trabzon karşısındaki gibi görürüz timsahları.

Gaziantepspor, güzel bir çıkış ve form durumu ile girdiği devre arasından aynı form ile çıkmayı başarabilirse hedefi olan ilk beşi çok rahat zorlayabilir. İkinci devre keyifli ve zorlu mücadelelere tanık olacağımız aşikar. Sabırsızlıkla bekliyoruz...