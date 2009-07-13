Her kÃ¶ÅŸesine reklamlar alÄ±nan, en son teknoloji ile Ã¼retilen, ter dahi tutmayan Ã¶zel formalar, formalarÄ± sÄ±rtÄ±na geÃ§iren milyon euroluk futbolcular, futbolcularÄ±n ayaklarÄ±nÄ±n kÄ±vrÄ±mlarÄ±na kadar Ã¶zel Ã¼retilen kramponlar, kramponlarÄ±n bastÄ±ÄŸÄ± suni Ã§im, mÃ¼cadele gÃ¼cÃ¼nÃ¼ arttÄ±ran performans iÃ§ecekleri, peÅŸinde koÅŸulan futbol topuna uygulanan Ã¶zel yÃ¶ntemler...

BÄ±rakÄ±n da bir tek deÄŸiÅŸtiremediÄŸiniz yer tribÃ¼n olsun.



Antik tarih iÃ§in Efes Harabeleri ne kadar Ã¶nem taÅŸÄ±yorsa... Futbol iÃ§in de tribÃ¼nler bir o kadar Ã¶nem taÅŸÄ±r.Â Â

TÃ¼rkiye'de ÅŸimdiki tribÃ¼n dÃ¼zeninin 2 veya 3 yÄ±llÄ±k Ã¶mrÃ¼ kaldÄ± gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor...

Ã–nde gelen gruplardan Ã§ArÅŸÄ±, ultrAslan ve GenÃ§ FBâ€™nin, yÃ¶netimlerin gÃ¶lgesinde kalmamak iÃ§in ne kadar mÃ¼cadele ettiklerini gÃ¶rÃ¼yoruz.

Texas, Hodri meydan, Tatangalar, Gecekondu ve diÄŸerleri... AslÄ±nda hepsi bu mÃ¼cadelenin iÃ§inde...

Kamuoyuna bu gruplar daha Ã§ok bilet kavgacÄ±larÄ± ve Ã§Ä±karcÄ± insanlar gibi yansÄ±tÄ±lsa da, gerÃ§ek olan kitleleri arkalarÄ±ndan sÃ¼rÃ¼kleyecek kadar sosyal sorumluluk bilincine sahip olduklarÄ±...

Renk ayrÄ±mÄ± yapmadan organize bir ÅŸekilde dÃ¼zenlenen kan baÄŸÄ±ÅŸlarÄ±, yardÄ±m kampanyalarÄ± ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸler buna en gÃ¼zel Ã¶rnektir.

Verilen biletler de eÄŸer gerÃ§ekten problemse o zaman herkes eteÄŸindeki taÅŸlarÄ± dÃ¶ksÃ¼n... Bilet eleÅŸtirisi yapanlar yakÄ±nlarÄ± iÃ§in bilet isteÄŸinde bulunmuÅŸlar mÄ±dÄ±r? Ã–nce kendilerini sorgulasÄ±nlar...

Bunun 1'i de 1.000'i de aynÄ±dÄ±r. Senin 1 tane onlarÄ±n 1.000 tane yakÄ±nÄ± vardÄ±r.

Her neyse asÄ±l konudan sapmadan devam ediyorum...

Milyon euroluk transferlerin gerÃ§ekleÅŸmesi iÃ§in sponsorluk anlaÅŸmalarÄ±, lisanslÄ± Ã¼rÃ¼n ve kombine satÄ±ÅŸlarÄ± da Ã§ok Ã¶nemli...

FenerbahÃ§e ile baÅŸlayan stadyum revizyonu maddi aÃ§Ä±dan sarÄ±-lacivertlilere Ã§aÄŸ atlattÄ±. AynÄ± zamanda olumsuz olarak da organize tribÃ¼n dÃ¼zenini de Ã§ok etkiledi...

SaraÃ§oÄŸlu Stadyumuâ€™nda maÃ§ esnasÄ±nda Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir uÄŸultu oluÅŸuyor. Rakiplerini de zaman zaman bu etkiliyor... Fakat tribÃ¼nler bir koro ahengi tutturamÄ±yor.

Bunun da en bÃ¼yÃ¼k sebebi o koronun dÃ¼zenin iÃ§ine dÃ¢hil edilmemesi...

SaraÃ§oÄŸlu taraftar iÃ§in deÄŸil izleyici iÃ§in hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ bir stadyum izlenimi oluÅŸturuyor...

Kimseye haksÄ±zlÄ±k etmek istemem ama her seferinde dile getirilen "takÄ±mÄ±n gerÃ§ek sahibi taraftardÄ±r(!)" cÃ¼mlesi uygulanan sisteme gÃ¶re hiÃ§ gerÃ§ekÃ§i deÄŸil...

Åžimdi...

BeÅŸiktaÅŸ ve Galatasaray'Ä±n stadyum projeleri ile aynÄ± tehlike Ã§ArÅŸÄ± ve ultrAslan iÃ§in de geÃ§erli...

Galatasaray iÃ§in artÄ±k Ã§ok geÃ§ oldu... YapÄ±mÄ±na devam eden bir stadyumlarÄ± var. Ne kadar etkili bir tribÃ¼n olacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receÄŸiz...

Ancak siyah-beyazlÄ±lar iÃ§in Ã§ok geÃ§ deÄŸil.Â

AÃ§Ä±klanan 42 bin kiÅŸilik stadyum projesi var...

FenerbahÃ§e'nin 55 bin kiÅŸilik stadyumunun senelik ortalamasÄ± 38 bin... Bu istatistik de gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurursak... YapÄ±lan projedeki rakam aslÄ±nda Ã§ok ideal...

Zaten BeÅŸiktaÅŸ yÃ¶netimi bu sezon ortalamalarÄ± ile mevcut projeyi hazÄ±rladÄ±. Fatih Kaya yazÄ±yor

Ancak yÃ¶ntem yanlÄ±ÅŸ...

Ä°nÃ¶nÃ¼'ye bir revizyon yapÄ±labilir ve bu ihtimal deÄŸerlendirilmeli...

Amigo Alen Markaryan'Ä±n kale arkasÄ± tribÃ¼n Ã¶rnekleri vererek "yÃ¶netimle fikir alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunuyoruz" aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± duydum. YÃ¼zde 99 ihtimalle Ã§ArÅŸÄ± yeni yapÄ±lacak stadyumda kale arkasÄ±nda yer alacak...

TribÃ¼nÃ¼n bu yer deÄŸiÅŸimi ile ne kadar etkin bir gÃ¶rev alacaÄŸÄ± ÅŸÃ¼pheli... DÃ¼nya'nÄ±n Ã¶nde gelen tribÃ¼nlerinin kale arkasÄ±nda bulunduÄŸunu kabul ediyorum.

BilindiÄŸi gibi Ã§ArÅŸÄ±, Serdar Bilgili dÃ¶nemimde yeni aÃ§Ä±k tribÃ¼ne geÃ§meyi reddetmiÅŸti... Bunun da bÃ¼yÃ¼k bir mÃ¼cadelesini verdi...

Åžimdi ise bu geÃ§iÅŸin kabul edilmesinden rahatsÄ±zlÄ±k duyuyorum.

Kesinlikte suÃ§lamÄ±yorum, tribÃ¼nÃ¼n gÃ¼n geÃ§tikÃ§e bÃ¼yÃ¼mesi ve Ã§ok seslilik olmasÄ± inanÄ±lmaz bir baskÄ± oluÅŸturuyor. Ve fikirler deÄŸiÅŸiyorâ€¦ Ne kadar zor alÄ±nan bir karar olduÄŸu da ortadaâ€¦

Ancak anlam veremediÄŸim alternatif aranmamasÄ±...

Futbolun â€˜Greenpeaceâ€™i konumundaki Ã§ArÅŸÄ±'nÄ±n bu kadar kolay teslim olmamasÄ± gerekiyor... Ve bu beklenti BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k hakkÄ±dÄ±r...



Ä°nÃ¶nÃ¼, eski aÃ§Ä±k ve yeni aÃ§Ä±k tribÃ¼n yÄ±kÄ±larak da modern hale getirilebilir...

KapalÄ± tribÃ¼n ve numaralÄ± tribÃ¼nÃ¼n kapasitesi 12 bin civarÄ±...

YÄ±kÄ±lÄ±p yerine yapÄ±lacak 2 kale arkasÄ± tribÃ¼n ve geniÅŸletme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ile Ä°nÃ¶nÃ¼ Stadyumu 40 bin kiÅŸiye yakÄ±n bir kapasiteye ulaÅŸtÄ±rÄ±labilir. Yeni tribÃ¼nlere ve numaralÄ± tribÃ¼ne kurulacak localar ile istenilen gelire 3 aÅŸaÄŸÄ± 5 yukarÄ± yaklaÅŸÄ±lÄ±r.



Ä°darecileri asÄ±l heyecanlandÄ±ranÄ±n olayÄ±n maddi kÄ±smÄ± olduÄŸunu biliyoruz. Ve ilerisi iÃ§in Ã§ok mantÄ±klÄ± da dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorlar. Yine de bu maddi hÄ±rs geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ olmayan sonuÃ§lara yol aÃ§abilir.

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kalbine 6 bin kiÅŸilik loca tribÃ¼n iÃ§in darbe vurulmamalÄ±... Bu hassas konuya dikkat edilmeli...



Stadyum ile birlikte yapÄ±lmasÄ± planlanan otopark ve alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi iÃ§in, yeni aÃ§Ä±k tribÃ¼nÃ¼n arka tarafÄ±ndan bulunan Ä°ETT arazisi yeter de artar bile...

Daha alternatif projeler geliÅŸtirilerek stadyum Ã¼zerinden elde edilmesi hedeflenen maddi aÃ§Ä±klar kapatÄ±labilir.

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n endÃ¼striyelleÅŸmesini hÄ±zlandÄ±rmak yerine, bu hÄ±zlanmaya bir darbe vurmak Ã§ok Ã¶nemli, hem de sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan daha Ã§ok...

BeÅŸiktaÅŸ zarar etsin tabii ki demiyorum, ancak eÄŸer bu stadyum projesine Ã§Ã¶zÃ¼m revizyon olacaksa bu ihtimal de mutlaka deÄŸerlendirilmeli...



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