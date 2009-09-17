Tarih 17 Nisan 2005, 28. hafta mÃ¼cadelesi FenerbahÃ§e - BeÅŸiktaÅŸ...

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n hiÃ§ bir iddiasÄ± yok...

FenerbahÃ§e ise ÅŸampiyonluÄŸa oynuyor...

O dÃ¶nem KadÄ±kÃ¶y'e misafir olacak BeÅŸiktaÅŸ iÃ§in fark yer sesleri yÃ¼kseliyor...

Neyse o kÄ±smÄ± Ã§ok Ã¶nemli deÄŸil...

Skor 4-3 BeÅŸiktaÅŸ lehine...

MaÃ§Ä±n Ã¶zelliÄŸi neticeden Ã§ok bilindiÄŸi gibi son 15 dakika'sÄ±nÄ± Pancu'nun kalede geÃ§irmesiydi...

Bu tarz Ã¶zel galibiyetler kolay kolay olmaz...Â

Åžuana kadar da olmadÄ±...

Zira, o maÃ§Ä±n sonunda Sergen'in yaptÄ±ÄŸÄ± " E zeli rekabet bitmiÅŸtir. FenerbahÃ§e ne zaman bizi, A lex veya Hooijdonk kaledeyken yener, o zaman ezeli rekabet yeniden baÅŸlar" aÃ§Ä±klamasÄ± galibiyetinin ne denli sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± bir Ã¶nemi olduÄŸunu vurguluyordu...

Ne alaka diyeceksiniz...

SalÄ± gÃ¼nÃ¼ dÃ¼nya futbolunun en Ã¶nemli kulÃ¼plerinden biri Manchester United, Ä°nÃ¶nÃ¼'de konuk oldu...

Herkes heyecanla bu maÃ§Ä± bekledi...

SonuÃ§ belki hÃ¼sran oldu... ÃœzÃ¼ldÃ¼k...

Ancak bu maÃ§Ä±n kolay bir ÅŸekilde es geÃ§ilmemesi gereken bir Ã¶nemi var...Â Â Â Â Â Â Â Â

Futbolun en gÃ¼zel tarafÄ±, yani tribÃ¼nler Fergosun'u Ã§ok etkilemiÅŸti...

Sir Alex Ferguson'Ä±n, Ã¶vgÃ¼ dolu sÃ¶zlerini satÄ±r aralarÄ±nda geÃ§mek, hazÄ±msÄ±zlÄ±ktan baÅŸka birÅŸey deÄŸil...

AÃ§Ä±klama Levadia Talin veya Sion'un teknik direktÃ¶rleri tarafÄ±ndan yapÄ±lsa, kabul edebilirim...

Onlar gÃ¶rmemiÅŸ olabilir...

Fakat Alex Ferguson gÃ¶rmemiÅŸ...

Daha Ã¶nce 2 kez gelmesine raÄŸmen gÃ¶rmemiÅŸ...

Ä°nanabiliyor musunuz?

BakÄ±n ne diyor...

" BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ± fantastik, ben bÃ¶yle takÄ±mÄ±nÄ± ateÅŸleyen rakip takÄ±ma baskÄ± yapan muhteÅŸem bir taraftar gÃ¶rmedim."

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± atmosferin heyecanÄ± yÃ¼zÃ¼nde hissediliyor...

KÄ±sa keseceÄŸim...

Ferguson'Ä±n bu aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan sonra tribÃ¼n rekabetinin sona erdiÄŸine inanÄ±yorum...

GeÃ§miÅŸte belki bir tribÃ¼n rekabeti olduÄŸuna inan vardÄ±...

Fakat bu aÃ§Ä±klamanÄ±n Ã¼zerine, o tatlÄ± rÃ¼yadan uyanma zamanÄ± geldi...Â Â Â Â

GÃ¼naydÄ±nâ€¦Â Â Â Â



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Yapma be hocam!

BeÅŸiktaÅŸ adÄ±na, maÃ§Ä±n en kritik anÄ± 59. dakika'da gerÃ§ekleÅŸti... Fatih Kaya yazÄ±yor

Yusuf'un oyuna girmesine hiÃ§ bir itirazÄ±m yok...

Fakat, o dakikaya kadar sahanÄ±n en iyisi olan Serdar'Ä± yoruldu diye Ã§Ä±karmak...

Kusura bakma hocam ama Ã§ok komik oldu...

MaÃ§Ä±n 2. yarÄ±sÄ± henÃ¼z yeni baÅŸlamÄ±ÅŸken, bu ne yorgunluÄŸu?

Ã‡ok etkisiz bir oyun oynayan Tabata Ã§Ä±ksaydÄ±... O gol yine gelir miydi? Bilemem.

BildiÄŸim tek ÅŸey, hÃ¼cum hattÄ±nda ki etkisizlik bu denli olmazdÄ±â€¦

Serdar'Ä±n Ã§ok formda ve rakibi bunalttÄ±ÄŸÄ± bir sÃ¼reÃ§te Ã§Ä±kmasÄ± Manchester'Ä±nda iÅŸini kolaylaÅŸtÄ±rdÄ±...

Cebimize koyabileceÄŸimiz 1 puan yerine 0 puan ile baÅŸlangÄ±Ã§, pek iyi olmadÄ±...

Samimi fikrim 3 puan beklediÄŸim bir maÃ§Ä±n sonunda, Ã§okta iyi mÃ¼cadele etmiÅŸken... Puan alamamak can yakÄ±cÄ±... SaÄŸlÄ±k olsun...

Åžimdi Ã§ok Ã¶nemli 3 maÃ§ oynayacaÄŸÄ±z...

CSKA Moskova ve 2 kez Wolfsburg...

Gruptan Ã§Ä±kmak iÃ§in 3 maÃ§tan minimum 5, maksimum 7 puan almamÄ±z gerekiyor...

Bu puanlarÄ±n iÃ§inde mutlak suretle CSKA deplasmanÄ±ndan kayÄ±psÄ±z dÃ¶nmek var...

Aksi takdir de grupta 3.lÃ¼k iÃ§in mÃ¼cadele ederiz...



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GÃ¼Ã§ farkÄ± diyenlere gÃ¼lÃ¼yorum

MaÃ§tan hemen sonra goygoycular aradaki gÃ¼Ã§ farkÄ±ndan bahsedip, maÄŸlubiyeti buna baÄŸlamÄ±ÅŸâ€¦

Manchester tam anlamÄ±yla bir ÅŸans golÃ¼ ile galip geldiâ€¦

Pozisyonu bile olmadÄ±ÄŸÄ± bir maÃ§ta, Paul Scholesâ€™un kafasÄ±na gelen top ÅŸanstan baÅŸka ne olabilir?

Ä°kinci yarÄ±da ceza sahasÄ± iÃ§indeki pozisyonda top Holoskoâ€™nun biraz yanÄ±na deÄŸil de Ã¶nÃ¼ne dÃ¼ÅŸseydiâ€¦

O zaman bu goygoycularÄ±n destan naralarÄ±yla sÃ¼slÃ¼ yazÄ±larÄ±nÄ± okurduk.