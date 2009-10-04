Ã‡Ã¼nkÃ¼ gerginlik olacaÄŸÄ± maÃ§tan Ã¶nce oluÅŸan atmosferden belli oluyordu...
Fatih Kaya yazÄ±yor
TribÃ¼nde her zaman mÃ¼nferit gerÃ§ekleÅŸen ufak tefek olaylar olabilir...
Onlar baÅŸka... Hatta bambaÅŸka...
Ã–ncelikle ÅŸunu anlamak gerekiyor...
BaÅŸkana ve YÃ¶netime yapÄ±lan protesto sadece saha sonuÃ§larÄ± ile ilgili deÄŸildir...
TaraftarÄ±n bilinÃ§ altÄ±nda BaÅŸkan'a olan gÃ¼ven kaybÄ± yatÄ±yor...
Ve kaybÄ± 2004 yÄ±lÄ±ndan bugÃ¼ne kadar BaÅŸkan kendi yarattÄ±...Â
TaraftarÄ±n kendi kafasÄ±nda kurduÄŸu bir geÃ§miÅŸ yok...
DÃ¼nya'ya "yalan" bile dense, yaÅŸananlar geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 6 senenin gerÃ§ekleri...
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Ä°ÅŸte taraftar maÃ§a bu bilinÃ§le geldi...
Ä°lk dÃ¼dÃ¼k ile beraber, NumaralÄ± tribÃ¼nde, YÄ±ldÄ±rÄ±m DemirÃ¶ren'i istifaya davet eden bir pankart aÃ§Ä±ldÄ±. Ve anÄ±nda tekme-tokat bastÄ±rÄ±ldÄ±lar...
Nedendir bilinmez, maÃ§tan Ã¶nce NumaralÄ± tribÃ¼n biletleri satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±lmadÄ±...
Biliniyor ki, yÃ¶netim aleyhine en Ã¶zgÃ¼r protestoyu "sosyete" olarak deÄŸerlendirilse de, NumaralÄ± yapÄ±yor...
Fakat, bu kez izin verilmedi...
Bir ÅŸekilde susturuldular!..
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BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n taraftar gruplarÄ± var...
DeÄŸerlendirilmesi gereken bir durum olursa...
ToplanÄ±rlar, tribÃ¼nde nasÄ±l hareket edeceklerinin kararÄ±nÄ± verirler. Gayet doÄŸal...
Bir de gruplarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda maÃ§lara gelen kitle var...
Kimsenin yÃ¶nlendirmesine ihtiyaÃ§ duymadan, inandÄ±klarÄ± ÅŸekilde tezahÃ¼ratlara eÅŸlik ederler...
DÃ¼n oynanan maÃ§ta da buna ÅŸahit olduk...
MaÃ§Ä±n genelin de; BaÅŸkana, Denizli'ye ve Futbolculara protestolar oldu...
Hoca ve Futbolcuya yapÄ±lan tezahÃ¼ratta bir sÄ±kÄ±ntÄ± yoktu da, BaÅŸkana olan da bir eksiklik vardÄ±...
Susturma hamleleri, taraftarÄ± rahatsÄ±z etti...
OluÅŸan tablo, restleÅŸmeye dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± andan itibaren olan oldu...
BaÅŸkan'Ä± destekleyenler, kendi fikirlerine gÃ¶re "Ã§atlak sesleri" susturmak iÃ§in mÃ¼daheleye kalkÄ±ÅŸtÄ±...
Yumruk yumruÄŸa!..
Rezalet...
KargaÅŸanÄ±n ortasÄ±nda kalanlar ne olduÄŸunu anlamadan, tartaklandÄ±...
Kendisin de "susturma" hakkÄ± gÃ¶ren insanlarÄ±n Ã¶z eleÅŸtiri yapmasÄ± gerekiyor...
"GÃ¼n doÄŸdu" diyorsak bunun bir anlam ifade etmesi gerekiyor...
EÄŸer gÃ¼n bÃ¶yle doÄŸacaksa, doÄŸmasÄ±n daha iyi...
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Denizli'yi anlamak...
BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n sergilediÄŸi futbolu konuÅŸmak anlamsÄ±z...
TribÃ¼nÃ¼n gerilimi o kadar yÃ¼ksekti ki, futbol da etkilendi...
Futbolcular Ã§ok duygusallar etkileniyorlar hemen!..
Ama RÃ¼ÅŸtÃ¼ bÃ¶yle ortamlara alÄ±ÅŸkÄ±nmÄ±ÅŸ(!), onu ayrÄ± tutuyorum...
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MaÃ§Ä±n gerilimi arasÄ±nda aman kaybolmasÄ±n. Ã‡Ä±kan kadroya dikkat ettiniz mi?
BeÅŸiktaÅŸ sahaya ilk kez Yusuf dÄ±ÅŸÄ±nda yerli yerinde Ã§Ä±ktÄ±...
Yusuf'tan sol aÃ§Ä±k olmaz!..
Fikrim deÄŸiÅŸmeyecek. Ancak, Tello'nun yokluÄŸunda ileri de top tutmak iÃ§in Yusuf iyi bir tercih...
Kendimi sadece buna inandÄ±rÄ±rsam, sol aÃ§Ä±k Yusuf'u kabullenebilirim!..
Devam edelim...
O kadar anlamsÄ±z yer deÄŸiÅŸikliklerinden sonra, Hoca sonunda inadÄ±ndan vazgeÃ§ti...
Hocam doÄŸruyu bulman iÃ§in illa ki, Lig'de ve Avrupa'da geriye dÃ¼ÅŸmemiz mi gerekiyordu?
Ã‡ok daha erken farketmen gereken hatalarÄ±ndan ÅŸimdi vazgeÃ§iyorsun...
Bu sefer oldu. Fakat, Ã§ok geÃ§ oldu...
Sence de Ã¶yle deÄŸil mi?