Tribün liderlerine emanetiz

Konu; Ankaragücü - Beşiktaş maçı...

İki takım 'TRİBÜN' liderlerinin de fikirleri alınarak bir tutanak hazırlanıyor...

Ve netice! Liderler ‘SORUMLULUK BİZDE!’ diyerek tutanağa imzayı çakıyor...

Tutanaktan bir madde…

"Tribün liderleri tribünde olan olaylardan sorumlu olacaklardır."

Örnekleyelim;

Dayak yemekten kaçarken düşen taraftar için T.F.F. gibi emniyet MÜNFERİT demeyecek, tribün liderlerini sorumlu tutacak…

Emniyet bile tribüncülere(!) hesap soruyorsa, kimse ortaya çıkıp “tribün liderlerine bu gücü kim veriyor” demesin!

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Daha garibi ve belki de vahimi...

Kavram kargaşası...

Valilik, stadyumun dışı olayları için polisleri görevlendiriyor…

Kulüpler, tribünlerini özel güvenliğe emanet ediyor...

Federasyon, çıkan tüm olayların sorumluluğunu (işine gelirse) kulüplere bağlıyor...

Ankara Emniyeti, tribün liderlerine tutanak imzalatıyor...

Tribüne biraz sorumluluk yüklenerek, aba altından sopa gösteriliyor…

Daha açık bir ifadeyle açıklaması…

“Bakın uslu oturun, yoksa ağabeylerinizin başı belaya girer”…

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Bu da polislerin tutanağı olsun o zaman!

1. Takım otobüsleri taşlanırsa sorumlu olunacak…

2. Karaborsa bilet satılırsa sorumlu olunacak

3. Tribünden bozuk para atılırsa sorumlu olunacak…

4. Tribünden pet şişe atılırsa sorumlu olunacak…

5. Tribünden taş atılırsa sorumlu olunacak…

6. Tribünden çakmak atılırsa sorumlu olunacak…

7. Tribünde MÜNFERİT meşale yakılırsa sorumlu olunacak…



Ayrıca en önemlisi 3.,4.,5.,6.,7., maddeler için nasıl içeri girdiği sorusu sorulacak?

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Mart ayı dert ayı olur mu?

Beşiktaş tam Mart ayını kazasız belasız atlatmak üzereydi ki, sakatlık haberleriyle yıkıldı…

Nihat, Ferrari ve son olarak Tello kervana katılan isim oldu…

Beşiktaş’ın, Nihat ve Ferrari’nin eksikliğini pek hissedeceğini zannetmiyorum…

Aynı bölgelerde alternatif olarak görev alacak İbrahim Toraman ve Holosko’nun performansları yeteri kadar iyi…

Belki, Ferrari’nin olmayışı Toraman’ı joker olarak kullanan Mustafa Denizli’nin elini kulunu bir nebze bağlayabilir…

Tek olumsuz tarafı bu…

Tello için de aynı cümleleri kullanmak isterdim…

Maalesef…

Zor geçmesini beklediğimiz Ankara deplasmanında Tello’nun yokluğu büyük ölçüde hissedilir…

Kilit bir oyuncu…

Aslına bakarsak, yalnızca Ankara deplasmanı için değil, tüm maçlar için Tello kilit bir oyuncu…

Denizli’nin sisteminde Beşiktaş’ın vazgeçilmezi…

Yedek oyuncular arasında O’nun yerini alabilecek isim büyük ihtimalle Yusuf veya Serdar Özkan olacak…

Fakat her ikisi de, Tello’nun en büyük özelliği olan duran topları etkili kullanamıyor…

Son haftaları biraz incelersek, duran toplar Beşiktaş’ın en büyük silahı olmuştu…

Denizlispor ve Kasımpaşa maçlarında köşe vuruşu ve serbest vuruştan gelen 2 gol, puan tablosuna 4 puan yazdırmıştı…

Aynı şekilde Eskişehirspor karşılaşmasında Tello’nun etkili kullandığı köşe vuruşunun devamında beraberlik golü gelmişti…

Son haftalardaki yükselişini ve tempoyu istediği gibi yöneten özelliğini de düşünürsek…

Gerçekten Tello’nun yokluğu büyük bir handikap…

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Kısacası, Mart giderayak Tello’nun sakatlığıyla fena baş ağrıtıp, kararı Nisan ayına bıraktı…

Cuma günü çıkan sonuca göre; ya dert ayı olacak ya da gidişiyle bahar havası estirecek…

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Son Barikat

Türk sinemasının ve Beşiktaş camiasının önce gelen ismi Itır Esen ile birlikte Pazar günleri “Son Barikat” isimli bir program yapmaktayız…

Pazar günleri 15:00 – 17:00 saatleri arası bizi hem dinleyebilir hem de isteğinize göre izleyebilirsiniz…

Yayın: 1903Radyo.com!

