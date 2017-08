‘Trendleri yakından takip ediyoruz’

Bankamızdaki bu öncü vizyonumuzun meyvelerini her yeni çıkardığımız ürün ve geliştirmede fazlası ile alarak sektöre adımızı altın harflerle yazdırıyoruz. Son dönemde DenizBank olarak sektörde ilkler yaşatarak dünyanın en saygın finans ve teknoloji kurumlarından birçok ödül aldık. Bu bağlamda 2014 ve 2016 yıllarında Amerikalı 85 yıllık otorite BAI tarafından sadece belli alanlarda değil, çok yaygın bir alanda inovasyon yapabilme kabiliyetimize binaen Most Innovative Bank of the Year (Dünyanın en yenilikçi bankası) seçildik. 2015 yılında ise 130’dan fazla ülkeden 3.000’in üzerinde üyesi bulunan Avrupalı otorite EFMA tarafından Global Innovator seçilerek önemli bir başarıya imza attık” dedi.

GELECEĞİN BANKACILIĞI

Twitter’dan ve SMS üzerinden kredi verdiklerini, Facebook’dan şube açtıklarını ifade eden Murat Çelik, “Öncülüğünü üstlendiğimiz inovatif bakış açımız ile DenizBank olarak dijital bankacılık dünyasına benzersiz katkılarımız oldu. Cüzdanlarımızın yerine geçen, para gönderme ve ödeme yapma işlemlerini 7/24 anında gerçekleştiren dijital cüzdan uygulamamız fastPay ile Internet of Things, beacon sensörler ve akıllı veri sayesinde müşteri özelinde kampanyalar gönderebiliyor, özel indirimler tanımlayabiliyor ve hatta üye işyerlerinde beacon teknolojisi ile ödeme yaptırabiliyoruz. Türkiye’nin en genç ve dinamik bankası sıfatıyla hizmetlerimizi müşterilerimize her zaman teknoloji ile götürmeye odaklanıyoruz, inovasyon kavramını kurum kültürünün vazgeçilmezi olarak nitelendiriyoruz. Geleneksel bankacılık faaliyetlerimizin yanı sıra inovasyon ve yaratıcılıkta lideriz. Örneğin, sadece dijital alanda değil ‘Tarım Bankacılığı’ için ‘Üretici Kart’, ‘KOBİ Bankacılığı’ için ‘İşletme Kart’ ve ‘Perakende Müşteriler’ için ‘Facebook Bankacılığı’, fastPay gibi uygulamalarımızla sektörün ilklerini gerçekleştirerek, bir anlamda geleceğin bankacılığını her yönden şekillendirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.