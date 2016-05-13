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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Advertorial>Trendist Ataşehir’de son 60 daireye özel 60 Aya %0,60 fırsatı büyük ilgi görüyor.

Trendist Ataşehir’de son 60 daireye özel 60 Aya %0,60 fırsatı büyük ilgi görüyor.

13.05.2016 - 09:28 | Son Güncelleme:

Mimarisi ve birbirinden farklı bir çok daire seçeneğiyle Ataşehir’in simge projelerinden biri olan Trendist Ataşehir’de, projenin tamamlanarak yakında hayatın başlamasının şerefine, 820 daireden son 60 daire için indirimli kredi kampanyası düzenlendi.

K Yapı ve Solid İnşaat işbirliği ile geleceğin finans merkezi Ataşehir’de hayata geçirilen Trendist Ataşehir, klasik ve modern mimarinin harmanlandığı 3 Adet 33 katlı, 13 adet de 8 katlı olmak üzere toplam 16 bloktan oluşuyor.

Yüksek standartlarda, çağdaş bir yaşam alanı yaratmayı hedefleyen proje, 21 bin 500 m²’lik peyzaj alanının yanı sıra hemen yanında Ataşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek 110 dönümlük Kent Park projesi ile daha geniş bir yeşil alanı yaşama imkânı da sunuyor.

Trendist Ataşehir Projesi, Ataşehir’in trafik yoğunluğundan etkilenmeden Tem Otoyolu ve D-100 karayoluna bağlanabileceğiniz lokasyonu ile Sabiha Gökçen Havaalanına 15 dakikalık mesafede, bölgede inşa edilecek İstanbul Finans Merkezi başta olmak üzere birçok hastane, alış veriş merkezi ve okula yakınlığı ile de ön plana çıkıyor.

Trendist Ataşehir projesi sosyal tesisleri içerisinde; fitness, pilates ve yoga salonu, kapalı yüzme havuzu, 2’şer adet sauna, buhar odası, masaj odası, 562 m² büyüklüğünde açık yüzme havuzu, 550m² güneşlenme terası, voleybol ve basketbol sahası, tenis kortu ile 2 adet çocuk oyun alanı bulunuyor. Rezidans bloğunda ise fitness salonu, sauna, buhar odası, masaj odası, 281 m² büyüklüğünde açık yüzme havuzu ve 540m² güneşlenme alanı da yer alıyor.

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