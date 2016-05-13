Trendist Ataşehir’de son 60 daireye özel 60 Aya %0,60 fırsatı büyük ilgi görüyor.

K Yapı ve Solid İnşaat işbirliği ile geleceğin finans merkezi Ataşehir’de hayata geçirilen Trendist Ataşehir, klasik ve modern mimarinin harmanlandığı 3 Adet 33 katlı, 13 adet de 8 katlı olmak üzere toplam 16 bloktan oluşuyor.
Yüksek standartlarda, çağdaş bir yaşam alanı yaratmayı hedefleyen proje, 21 bin 500 m²’lik peyzaj alanının yanı sıra hemen yanında Ataşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek 110 dönümlük Kent Park projesi ile daha geniş bir yeşil alanı yaşama imkânı da sunuyor.
Trendist Ataşehir Projesi, Ataşehir’in trafik yoğunluğundan etkilenmeden Tem Otoyolu ve D-100 karayoluna bağlanabileceğiniz lokasyonu ile Sabiha Gökçen Havaalanına 15 dakikalık mesafede, bölgede inşa edilecek İstanbul Finans Merkezi başta olmak üzere birçok hastane, alış veriş merkezi ve okula yakınlığı ile de ön plana çıkıyor.
Trendist Ataşehir projesi sosyal tesisleri içerisinde; fitness, pilates ve yoga salonu, kapalı yüzme havuzu, 2’şer adet sauna, buhar odası, masaj odası, 562 m² büyüklüğünde açık yüzme havuzu, 550m² güneşlenme terası, voleybol ve basketbol sahası, tenis kortu ile 2 adet çocuk oyun alanı bulunuyor. Rezidans bloğunda ise fitness salonu, sauna, buhar odası, masaj odası, 281 m² büyüklüğünde açık yüzme havuzu ve 540m² güneşlenme alanı da yer alıyor.
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