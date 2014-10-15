Trendist Ataşehir'de Fırsat!

K Yapı ve Solid İnşaat konsorsiyumu tarafından İstanbul Ataşehir’de yükselen Trendist Ataşehir’de Rezidans Kule satışa sunuluyor.



Lüks ve konforu bir arada bulunduran Rezidans Kule’den lansmana özel kampanya fırsatıyla %5 peşinatla evinizi şimdi alıp, peşinatın kalan %20‘sini bir yıl sonra ödeyip, taksitlere de bir yıl sonra başlayarak daire sahibi olmak mümkün.



K Yapı ve Solid İnşaat tarafından hayata geçirilen Trendist Ataşehir, lokasyonu, mimarisi ve sunduğu yaşam vaadiyle son yıllarda İstanbul’da hayata geçirilen en özgün projelerinden biri olarak hızla yükseliyor.

Konut ve ticari alanların yer alacağı proje, 13 adet 8 katlı, 3 adet ise 33 katlı olmak üzere toplam 16 blokun yer aldığı 820 konuttan oluşuyor. Tamamlandığında 2 bin 500 kişiye ev sahipliği yapacak projede, ağırlıklı olarak 3+1 ve 4+1 dairelerin yer aldığı 8 katlı bloklar bölgede muadili olmadığı için çok tercih ediliyor.

Her ihtiyaca çözüm üretmek üzere estetik ve konforu bir araya getirecek şekilde tasarlanan Rezidans Kule ise 1+0, 1+1 ve 2+1 daire seçenekleriyle oturum ve yatırım amaçlı olarak yoğun ilgi görüyor.

%5 Peşinatla Evinizi Şimdi Alın, Ödemeye 1 Yıl Sonra Başlayın!

Lüks ve konforu bir arada bulunduran Rezidans Kule lansmanına özel kampanyadan yararlanarak %5 peşinatla evinizi şimdi alıp, peşinatın kalan %20‘sini bir yıl sonra ödeyip, taksitlere de bir yıl sonra başlayarak daire sahibi olmak mümkün.

Diğer bloklarda yer alan 3+1 ve 4+1 dairelerde ise %25 peşinat ödeyerek, kredi taksitlerini bir yıl sonra ödemeye başlama fırsatı sunuluyor.

Projenin %50’si, Satışların % 62’si tamamlandı

K Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karaduman, ayrıcalıklı ve huzurlu bir yaşam vadettiklerini belirterek, şunları söyledi: “Yatırım yapmak isteyenler için günden güne gelişen Ataşehir’de kaçırılmayacak bir fırsat sunuyoruz. Oturum içinde hem huzurlu hem de ayrıcalıklı bir rezidans hayatı vadediyoruz. Dairelerimizde maksimum kullanım alanı gözetildi ve kayıp alanlar minimize edilerek hazırlandı. Projemizi tasarlarken, dairelerimizin yerleşimine büyük özen gösterdik. Sunacağımız ayrıcalıklı rezidans hayatı dışında 110 dönüm arazi içinde bulunan İstanbul’un en büyük kent parkı olacak Atapark’ın hemen yanında yer alıyoruz. İstanbullunun aradığı yeşil, doğa ve sağlıklı bir yaşam için büyük bir fırsat sunuyoruz. Projenin %50’si, satışların ise % 62’si tamamlandı. Trendist Ataşehir tamamlandığında %40 oranında bir değer artışı bekliyoruz. Finans merkezinin inşaatının tamamlanmasıyla bu oranın çok daha yukarı çıkacağına eminiz.”



Trendist Ataşehir, sosyal alanlarıyla da beklentileri karşılıyor

Projenin sosyal tesisi içerisinde; fitness, pilates ve yoga salonu, kapalı yüzme havuzu, 2 sauna, buhar odası, masaj odası, 562 m2 büyüklüğünde açık yüzme havuzu, 550m2 güneşlenme terası, voleybol ve basketbol sahası, tenis kortu ile 2 adet çocuk oyun alanı bulunuyor.



Rezidans bloğunda ise fitness salonu, sauna, buhar odası, masaj odası, 281 m2 büyüklüğünde açık yüzme havuzu ve 540m2 güneşlenme alanı yer alıyor. 820 adet konut bulunan projede, hem Trendist Ataşehir sakinlerinin hem de tüm Ataşehirlilerin yararlanabileceği 43 adet farklı büyüklükte cadde mağaza yer alıyor.



İstanbul’un En Büyük Şehir Parklarından Atapark’ın Yanında Yükseliyor

Trendist Ataşehir projesi, İstanbul’un en özgün konseptli kent parkı olarak tasarlanan Atapark’a da komşu olmaya hazırlanıyor. Ataşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Atapark, İstanbul’un en büyük kent parklarından biri olarak tasarlandı. 110 dönüm arazi içine tasarlanan Atapark projesinde botanik bahçeleri, şelaleler, göletler, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, kelebek adası, seyir terasları, akvaryum, etkinlik ve dinlenme alanları yer alacak. Yalnızca Ataşehirlilerin değil tüm İstanbul’un cazibe merkezi olarak konumlandırılan parkta İstanbullular, şehrin merkezinde kuş sesleri eşliğinde yeşilin ve huzurun tadını doyasıya çıkaracak. Ataşehir Belediyesi tarafından tasarlanan Atapark projesinin yapımına da önümüzdeki ay başlanacak.



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