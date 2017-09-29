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    Tren istasyonunda izdiham! Onlarca kişi ezerek öldü!

    Hürriyet Haber
    29.09.2017 - 10:28 | Son Güncelleme:

    Hindstan'ın Mumbai kentinde bir tren istasyonunda izdiham çıktı. Olayda en az 21 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

    Hindistan'ın Mumbai kentinde Elphinstone Tren istasyonunda çıkan izdihamda en az 21 kişi ezilerek hayatını kaybetti. Arbede Elphistone caddesini Parel istasyonuna bağlayan ahşap köprüde gerçekleşti. İzdihamda 21 kişi hayatını kaybederken, 30'dan fazla kişi ise yaralandı.

    Bir demiryolu görevlisinin anlattıklarına göre dört tren aynı anda geldi ve yağmur nedeniyle birkaç kadın yolcu merdivenlerde kaydı, bu da artan kalabalık için kargaşa yarattı. Polis sözcüsü ise yaralıların hastaneye kaldırıldığını, köprü dar olduğu için insanların ezilerek can verdiğini söyledi. Bazı görgü tanıklarına göre ise, yolcular köprüdeyken, yolu bağlayan yaya üst geçidinin çöktüğü söylentisi kalabalığı tetikledi ve kalabalık içinde panik yarattı. Aşırı yağmurun hakim olduğu bölgede yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

    Etiketler: Hindistan , Mumbai , Tren
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