‘Trekkie’ler 12 yıldır yastaymış meğer

En son ‘Uzay Yolu’ dizisi ‘Star Trek: Enterprise’ 2005’te sona ermişti. Geçen ekim karşımıza çıkan ‘Star Trek: Discovery’, orijinal ‘Star Trek’ dizisinden yaklaşık 50 yıl sonra yayına başlamasına karşılık, Kaptan Kirk ve ekibinin işe başladığı tarihin 10 yıl öncesinde geçiyor. Heyecanla beklenen son altı bölümü bu pazartesiden itibaren Netflix’te başlıyor. Dizinin ‘esas’ oyuncuları Sonequa Martin-Green, Jason Isaacs, Shazad Latif ve başyazarı Aaron Harberts ile Londra’da buluştuk. Tabii ki kalan kısım hakkında hiçbir bilgi vermediler, fotoğraf da çektirmediler ama artık buna alışkınız; susup oturmadık elbette.

Burada önemli olan içsel keşif

‘The Walking Dead’den ‘Star Trek’e geldiniz, nasıl bir yolculuktu?

Sonequa Martin-Green: O kadar çok şey öğrendim ki ‘The Walking Dead’de, her anlamda geliştim. Orada geçirdiğim zamana, arkadaşlarıma müteşekkirim.

‘Star Trek’ten teklif geldi diye mi öldürdüler sizi?

S.M.G: Hayır hayır, tam da bu yüzden ilahi bir teklif diye düşünüyorum işte, ‘The Walking Dead’de rolüm biterken aradılar.

Dizi tarihinde Kaptan olmayan ilk yıldızsınız, ilerde terfi eder misiniz?

S.M.G: ‘Star Trek’te yer alan bütün dünyaları, bütün maceraları Kaptan’ın gözünden izledik daha önce hep, evet. Benim Kaptan olmamam, ‘Discovery’nin farklı yanlarından biri işte. Ne zaman olacağını tam bilmemekle birlikte gelecekte Kaptan olabileceğimi düşünüyorum ama, neden olmasın? Karakterimin özelliklerinden biri de özellikle Yıldız Filosu’na katıldıktan sonra işinde ilerlemeyi görev edinmiş olması.

A.H: ‘Star Trek’ aslında bir keşif dizisi, bu sezonun ilk bölümü de içsel keşifle ilgiliydi. Michael (S.M.G’nin dizideki karakteri) insan olmayı keşfediyor, çok önemli seçimler yaparak hayatını yeniden kurmayı öğreniyor.



Jason Isaacs, Sonequa Martin-Green ve Shazad Latif (soldan sağa) hayranlarını Star Trek hareketiyle selamladı.

Hayranlar dedektif gibi çalışıyor

Peki sizler de ‘Star Trek’ hayranları, yani ‘Trekkie’ miydiniz?

Shazad Latif: Dedemin takıntısıydı, amcamda bütün bölümler VHS kasette kayıtlı olarak vardı. Ben de orijinal dizinin tekrarlarını izlediğimi hatırlıyorum. Rolü aldıktan sonra var olan bütün bölüm ve filmleri izlemeye karar verdim.

Jason Isaacs: Trekkie olmadım hiçbir zaman; ama çocukken ağabeylerim ve annemlerle birlikte kanapeye sıkışıp diziyi izlediğimizi hatırlıyorum.

Kaptan Lorca’nın diğer kaptanlardan farkı ne?

J.I: Ben oynuyorum kendisini, yetmez mi?

Ash Tyler Klingon’lu mu?

S.L: Bu soruyu bekliyordum ama siz cevabı beklemeyin. Böyle bir hayran teorisi var.

Hayran demişken, onlarla aranız nasıl?

S.L: Dedektif gibi çalışıyorlar. Bazı teoriler süper, bazıları da deli saçması. Neden her şeyi önceden bilmek istiyorlar, anlamıyorum.

J.I: Aslında önemli olan teoriler değil, bence bütün bölümlerin bir anda izlenmemesi ve haftada bir yayımlanıyor oluşumuz nedeniyle, hayranlar da tıpkı ‘Game of Thrones’ hayranları gibi bir hafta boyunca çeşitli teoriler üretiyor. Ayrıca ne kadar deli saçması teori olsa, o kadar iyi.

A.H: Dizi 12 yıl önce bittiğinde çok yoğun bir dönemdeydim, sadece yazar arkadaşlarım işsiz kaldığı için üzülmüştüm. Ama o zaman hayranlar için ne kadar büyük bir kayıp olduğunun farkına varamamışım, bunu şimdi anlıyorum. ‘Star Trek’ yeniden televizyona döndüğü için teşekkür eden insanların yüzünde görüyorum, ne hissettiklerini anlıyorum. Trekkie’ler 12 yıldır yastaymış meğer.

HAFTANIN PROGRAMI: Benim Varoş Hikâyem (BluTv)

Adana Ceyhan’ın varoş mahallelerinde yaşayan gerçek karakterlerin hikâyeleri... ‘Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana’da’ hayranları kaçırmasın.

HAFTANIN SEÇKİSİ

Günlük dizi: Hıçkırık (Kanal D, hafta içi her gün, 15.00)

Yeni dizi: Babamın Günahları (Star, çarşamba 20.00)

Talk show: Tolgshow (Fox, cumartesi, 22.30)

Kovboy filmi: Kötü Evlat / Sons of Katie Elder - John Wayne (TRT1, pazar, 09.25)

Kült dizi: X-Files yeni sezon (Foxcrime, perşembe, 07.30 ABD ile aynı anda ve 20.30)



75

‘Oscar’dan önce son çıkış.’ Golden Globes yani Altın Küreler. Sinema ve televizyon dünyasının ödüllendirileceği bu görkemli gece 75. kez düzenleniyor bu yıl. 7 Ocak’ı 8 Ocak’a bağlayan Pazar gecesi tören Los Angeles’taki Beverly Hilton Hotel’den yayımlanacak. Canlı yayın 03.00’te kırmızı halı gösterimiyle başlayacak ve 04.00’te ödül töreniyle devam edecek. Gecenin sunuculuğunu ise komedyen Seth Meyers üstlenecek. D-Smart, Kablo TV, tivibu ve TV+ platformlarında izlenebilen Foxlife kanalında.