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TRAPPIST-1 gezegenlerinin bazılarında bol miktarda su olabilir

Hürriyet Haber
06.02.2018 - 17:59 | Son Güncelleme:

Dünya büyüklüğündeki yedi gezegenden oluşan TRAPPIST-1 sistemindeki gezegenlerden bazılarında bol miktarda su bulunabileceği tespit edildi.

ABD Uzay ve Havacılık Dairesinin (NASA) Spitzer ve Kepler teleskoplarını kullanan araştırmacılar, TRAPPIST-1'deki gezegenlerin kayalardan oluştuklarını saptadı.

Gök bilimciler, araştırmada, TRAPPIST-1 sistemindeki çoğu gezegenin kütlelerinin yüzde 5'inin sudan oluştuğu sonucuna varıldığını ve bu miktarın Dünya'daki okyanusların 250 katı büyüklüğünde olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

TRAPPIST-1 yıldızına en yakın gezegenlerin atmosfer buharı formunda su barındırdığı, yıldızdan uzak gezegenlerde ise donmuş su bulunduğu kaydedildi.

Araştırmanın detayları "Astronomy and Astrophysics" dergisinde yayımlandı.

Öte yandan NASA'nın Hubble Uzay Teleskobunun spektrometre enstrümanını kullanan bilim adamları, TRAPPIST-1 sisteminde yaşama elverişli bölgede olduğu düşünülen d, e, f ve g gezegenlerinde yaptığı incelemede, bu ötegezegenlerden en az üçünde (d, e, f) Neptün benzeri hidrojen ağırlıklı sıcak atmosferler bulunmadığını tespit etti.

Bu üç gezenin Dünya, Venüs ve Mars gibi kompakt atmosferlere sahip gezegenlere benzediği, dolayısıyla gaz bileşimlerindeki çeşitliliğin canlı yaşamının ortaya çıkmasına olanak sağlayabileceği belirtildi. Bilim adamları "g" gezegeni için ise daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu vurguladı. 

NASA uzmanlarının daha önce yıldıza yakın b ve c gezegenlerinde yaptıkları incelemede, yıldızdan yayılan yoğun radyasyon nedeniyle gezegenlerin kalıcı atmosferlere sahip olmadığını tespit etmişti.

Etiketler: TRAPPIST-1 , gezegen , bilim
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