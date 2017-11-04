‘Transit riskler bertaraf olacak’

GAZPROM Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller, TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı’nı oluşturacak hatlardan ilkinin dün Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’ne giriş yapmasına yönelik Hürriyet’e özel açıklamalarda bulundu.

Rusya ve Türkiye arasında doğalgaz alanındaki işbirliğinin 30 yıl önce Batı Hattı ile başladığını anımsatan Miller, “TürkAkım sayesinde doğalgaz Türkiye aracılığıyla Avrupa’ya akacak. Bu da Türkiye’nin bölgesel enerji arenasındaki stratejik önemini çok ciddi oranda artması anlamına gelecek. 2018 başlarında Türkiye topraklarında inşaata başlayabilmeyi bekliyoruz. Hedefimiz 2019 sonunda doğalgaz akışının başlaması yönünde ve mevcut ilerleme düzeyimiz öngördüğümüz takvime uyuyor” şeklinde konuştu.

SANAYİYE BAĞLANTI

Miller, Türkiye’nin Almanya’nın ardından Rus gazının en büyük ikinci pazarı olduğunu belirterek, “Batı Hattı güzergâhı bugün Türkiye’ye ulaşmadan önce Ukrayna, Moldova, Romanya ve Bulgaristan’dan transit geçiş yapıyor. Doğrudan bağlantı sağlayan Mavi Akım ise daha çok Türkiye’nin doğu ve orta kesimlerine tedarik sağlıyor. TürkAkım, Türkiye’nin batısındaki nüfusu yüksek, sanayileşmiş kentlerine doğalgaz temin edecek yeni bir doğrudan bağlantı kuracak. Dolayısıyla Türkiye’yi, şimdi olduğu gibi dolambaçlı bir güzergâhın en sonundaki nihai alıcı olmak yerine doğalgazın ilk alıcısı haline getirerek transit risklerini bertaraf edecek” dedi.

GEÇİŞİ KUTLADIK

Miller, TürkAkım Açık Deniz Boru Hattı’nı inşa etmelerinin başlıca nedeninin gazın Türkiye ile Güney ve Güneydoğu Avrupa’ya tedarikini güvence altına almak olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: “4 Kasım günü itibariyle, Karadeniz’de Rusya’nın münhasır ekonomik bölgesinden Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgesine geçişi kutladık. Projenin deniz kesimini oluşturan hatlardan her birinde 224 kilometre olmak üzere toplamda 448 kilometre boru hattını tamamlamış bulunuyoruz. 2018 başlarında Türkiye topraklarında inşaata başlayabilmeyi bekliyoruz. Bizim stratejimiz Avrupa’daki başlıca alıcılarımıza yönelik tedarik güzergâhlarımızı çeşitlendirmek ve böylece arz güvenliğini güçlendirmek üzerine kurulu. Türkiye tarafındaki muhataplarımızla yürüttüğümüz stratejik işbirliğine azami önem atfediyor, bugüne dek denizde inşa edilmiş en yüksek teknolojili boru hattını hayata geçirebilmeyi dört gözle bekliyoruz.”

TÜRKAKIM TÜRK DENİZLERİNDE

TÜRKAKIM Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı’nı oluşturacak hatlardan ilkinin, dün itibariyle Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’ne giriş yaptığı bildirildi. TürkAkım şirketinden yapılan açıklamaya göre, deniz altına boru döşeme işlemini gerçekleştiren Pioneering Spirit gemisi, projenin Rusya münhasır ekonomik bölgesindeki kısmını tamamlayarak, Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’ne geçti. Söz konusu gemi Türkiye ve Rusya münhasır ekonomik bölgeleri arasındaki geçişin bir simgesi olarak, deniz tabanına her iki ülkenin bayraklarının resmedildiği bir boru hattı kesiti yerleştirdi. İki hattan oluşan projede, her bir hatta 224 kilometre olmak üzere toplam 448 kilometre yol kat edilirken, projenin yaklaşık yüzde 25’inin yapımı altı aydan kısa bir sürede gerçekleştirilmiş oldu.

GAZ AKIŞI 2019’DA

Allseas şirketine ait Pioneering Spirit gemisi 7 Mayıs 2017’de İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e girmiş, 23 Haziran 2017’de ise Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin geminin çalışmalarını resmen başlatmıştı. İki hat üzerinden 31.5 milyar metreküp doğalgaz taşıma kapasitesine sahip olacak TürkAkım Boru Hattı’ndan doğalgaz akışının 2019 yılı Aralık ayında başlaması öngörülüyor. Boru hattının denizdeki kesimi Rusya’nın Anapa kentinden Türkiye’nin Kıyıköy beldesine dek Karadeniz boyunca yaklaşık 930 kilometre boyunca ilerliyor.