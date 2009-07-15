Transfermers 2: Yenilenlerin intikamı

Fenerbahçe ilk hazırlık maçında şov yaptı.

Emrah Öner yazıyor

Benim için bu maçın skoru hiç önemli değil, önemli olan mantalite, Uğur Boral daha hazır değil gibi teraneleri bana sakın anlatmayın. Ben anlamam.

Senin, Gökhan Gönül’ün kafa golü attığı, Önder Turacı’nın bile gol attığı, kadroda bir tek Lefter’in olmadığı bir maçı en az 11-0 yenmen lazım, fakat sen 4.dakikada Bölgesel Lig’e yüzde yüz gol pozisyonu veriyorsun.

97’de TSYD kupasında Galatasaray Beşiktaş’a 6 gol atarken, tarih sayfalarında 6-0’ın yanında parantez içinde Beşiktaş gençlerle çıkmıştı yazmıyor. Adamlar 6 tane attı, çekti gitti.

Veya Rijkaard 4-3-3 oynayacağım diyor, hücum diyor, 4 hazırlık maçında 4 gol atabiliyor. Rakiplerin daha adını söyleyemiyorum, Rijkaard’ı eleştiren kimse yok. Peki bu mudur hücum futbolu? İster gençlerle çık, ister bayanlarla. Haftaya ön eleme maçı var. Bir ton gol atman lazım. Bir de niye ille de 4-3-3?

Fakat Yılmaz Vural’ın bile Etoo, Messi, Xavi ile Şampiyonlar Ligi’ni kazandırabileceği bir Barcelona’da sen Rijkaard’ı göklere çıkarırsan, Aragones’i İspanya’nın taktiğinin aynısını burada oynatmaya çalışıyor diye yerin dibine sokarsan, veya Zeman sadece 4-4-3 biliyor diye adama voleybolcu, köylü dersen daha ben de birşey diyemem.

Tekrar dönelim Fenerbahçe’ye.

Fenerbahçe’nin tek savaşacak oyuncusu kesin ve kesin Mehmet Topuz.

Bunun lamı cimi yok.

Çünkü başka oyuncu yok.

Kadro aynı. Tempo aynı. Kimya aynı.

Özer pres yapar mı, oyun bozar mı bilmiyorum. Fakat Emre Belözoğlu yakında ağzını bozar, orası kesin.

Kısacası yeni hiçbir şey yok.

Savaşan kadro falan da olmayacak.

Herşey aynı.

Fakat ilginç birşey var. Benim bildiğim kadarı ile “Genç Semih”ten sonra en uzun ve tek genç Gürhan’dı. O da artık yok. Belki onun yerini İlhan alacaktı. O da yok.

Eğer Aykut Kocaman onay verdiyse, konuşacak birşey de yok.

Fenerbahçe’ye asap bir sol açık, bir sağ açık, Lugano kalmaz ise bir stoper, bir kaleci ve 2 orta saha şart.

Ha bunlar zenci mi olur, müslüman mı olur ben bilemem.

Hani belki sol ve sağ açıkları iyi birşey alırsan, 2 Alman veya 2 Fransız alırsan belki o zaman forvete de gerek yok. O zaman Güiza’yı baştan yaratabilirsin. Bu arada çok net söyleyeyim, ne Daum, ne Aykut Kocaman, ne Aziz Yıldırım, ne de Semih, Semih’i ilk 11’de düşünüyor.

Güiza – Lincoln eşanlamlılarını başka bir yazıya bıraktım. Aykut Kocaman severler çok üzülecekler, fakat yapacak birşey yok.

(Bkz. Aykut Kocaman’ın açıklaması, “Bu şekilde devam ederse Güiza’ya ceza verilebilir.”)

Korkarım şu olacak.

Hatırlarsanız, Aziz Yıldırım 2006 senesinde istifa etmiş, geri geldiğinde 1 ay içinde 55 milyon Euro’luk 4 transfer yapmıştı.

İşte Lig’e veya Avrupa ön elemelere girerken Aziz Yıldırım yine pat çat küt 2-3 adam alacak.

O sene belki sadece Kezman’ın yerine doğru dürüst bir adam alsa, Fenerbahçe belki o sene Şampiyonlar Ligi’nde final oynayacaktı. Geçtim Edu’yu, Odun’u, Deivid’i, Lugano’yu.

Zaten bu Güney Amerikalılar sakatlanmadan, sözleşmeleri bitmeden hiçbir şey yapamıyorsun.

Deivid’i bile en iyi döneminde satamadın, şimdi kös kös sözleşmesinin bitmesini bekliyorsun.

Alex, Carlos höt diyor, sen 3.5 milyon Avro diyorsun.

Belki bir tek Lugano’ya dersini verebilirsin.

O da eğer durup dururken Beşiktaş’a gitmez ise.

Çünkü Brezilyalıların sağı solu belli olmaz.

Çünkü bu adamlar sağ gösterip sol vururlar.

Çünkü bu adamlar seni beni yerler.

Çünkü bunlar adamı çok rahat Juan Figer.

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