Transfer dosyası

Fatih Kaya yazıyor

fakaya@hurriyet.com.tr

Bugüne kadar 100’den fazla futbolcu 3 büyüklere transfer oldu. Aralarında 3 takıma birden transfer olanlar bile var.

Şu ana kadar gerçek anlamda kaç transfer gerçekleşti? Dokuz...

Kim bunlar;

Erhan Güven (Beşiktaş)

Michael Fink (Beşiktaş)

Mehmet Topuz (Fenerbahçe)

Özer Hurmacı (Fenerbahçe)

Bilica (Fenerbahçe)

Bekir İrtegün (Fenerbahçe)

Frank Rijkaard (Galatasaray)

Gökhan Zan (Galatasaray)

Mustafa Sarp (Galatasaray)

Şimdi hangisi bomba transfer?

Olaylı bir biçimde gerçekleşmesi nedeniyle Mehmet Topuz dışında gündem olan bir transfer oldu mu? Hayır...

Gerçekleşen transferlere baktığımızda en çok üzerinde durulması gereken isim Frank Rijkaard. Fakat ne hikmetse son güne kadar “Galatasaray’ın hocası Schuster” olacak diyen basınımız, resmi açıklamayla beraber haberdar olunmanın verdiği içler acısı durumdan olsa gerek, bu değerli hocaya yeterli ilgiyi göstermedi.

O kadar isim sallandı bir tanesi tutmadı. Komik değil mi?

Tutarsa da bakın falanca gün biz demiştik diye eski gazete haberleri manşette gösteriliyor.

İyi de daha kimleri getirdiniz kimleri... Onları manşete taşısanız yer kalmaz.

Zaten Avrupa’da Galatasaray’ın hocalığını yapacak isimler belli... İlla ki bir tanesi olacak...

Futbolcularda bu durum daha vahim en azından hocaların sayısı 10’u geçmiyordu.

Diğer garip tarafı da manşetlere taşınan sözde transferler, gerçekleşen transferlerden daha fazla gündem oluşturuyor.

Çünkü “eldeki zaten bizimdir” mantığı var. Yeni transferler, yeni isimler daha cazip...

Drogba, Tevez, Henry, Eto’o daha niceleri...

Orantılı orantısız yazılıyor...

Göle maya çalan Nasrettin Hoca, “Ya tutarsa” demiş zamanında... Mizah var.

Belki bu haberlerde de bir mizah vardır. Okuyunca değil de düşünmeye çalışınca farkına varılabilen...

Güldürürken düşündürmek burada yerini, okuyup düşünürken bir anda kahkahayla güldürmeye bırakıyor.

Gene de şükretmesini bilmeliyiz...

Cristiano Ronaldo ile Kaka, Real Madrid’e transfer olmasa halimiz ne olurdu bir de o tarafını hayal edin.

Bu arada Afrika’da Mini Dünya kupası olarak adlandırılan, FIFA Konfederasyon Kupası var. Ne kadar ilgili manşetlerimiz... Hiç...

Çünkü futbolun sahada oynanan bölümleri ilgi çekici değil...

Brezilya, İtalya’yı futboluyla ezmiş... 3-0 kazandığı maçı 6-7 farklı kazanabilirmiş bunlar önemli değil.

Önemli olan transfer veya tiraj... Her neyse.

Başkanlar bir an evvel takımlarının ihtiyacı olan transferleri gerçekleştirse de hepimiz rahatlasak.

Yoksa Türk futbolun Lale Devri, yeni sezon başlayana kadar devam edecek...