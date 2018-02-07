Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Tramvayda taciz... Vatandaştan dayak

    Tramvayda taciz... Vatandaştan dayak

    İHA
    07.02.2018 - 17:36 | Son Güncelleme:

    Eskişehir'de 16 yaşındaki kız çocuğuna tramvayda taciz girişiminde bulunduğu iddia edilen bir kişiye vatandaşlar tepki gösterip yumruk ve tekmelerle saldırdı. Bu kişiyi, öfkeli kalabalığın elinden polis kurtardı.

    SSK-Otogar tramvay hattında 16 yaşındaki bir kız çocuğuna iddiaya göre orta yaşlarda bir erkek, taciz girişiminde bulundu. Tramvaydaki yolcular tarafından fark edilip yakalanan şüpheli, çarşı durağına gelindiğinde tramvaydan indirilip özel güvenlik görevlilerine teslim edildi.

    Güvenlik ekipleri, durumu polise bildirdikten sonra bu kişiyi, ekip gelene kadar güvenlik kulübesinde bekletti. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekibin teslim aldığı şüpheli kulübeden çıkarılırken olay yerinde bulunan kalabalık yumruk ve tekmelerle saldırdı. Kalabalığın sayısı artarken polis, şüpheliyi ekip otosuna bindirerek hızla olay yerinden uzaklaştırdı.

    Tramvayda taciz... Vatandaştan dayak
    Tramvayda taciz... Vatandaştan dayak

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: tramvay , taciz , Eskişehir , son dakika , haber
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri