Tramvayda taciz etti, yakalandı, serbest kaldı

Olay, dün akşam saatlerinde SSK- Otogar seferini yapan tramvayda meydana geldi. Murat O., iddiaya göre tramvayın içinde A.K. isimli genç kıza elle tacizde bulundu. Olayı görenler tarafından yakalanan Murat O., İki Eylül Caddesi’ndeki Çarşı durağında tramvaydan indirilip duraktaki özel güvenlik görevlilerine teslim edildi. Güvenlik görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine durağa gelen polislerin ekip aracına götürdüğü Murat O.’ya çevredekiler tekme ve yumrukla saldırdı.

Gözaltına alınan Murat O., emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmediği öğrenilen Murat O.’nun, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı belirtildi.