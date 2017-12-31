Tramvay yeniden seferde

Ä°STÄ°KLAL Caddesiâ€™nin alt ve Ã¼st yapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle bir yÄ±l Ã¶nce seferlerine ara verilen nostaljik tramvay yÄ±lÄ±n son gÃ¼nÃ¼, ilk yolcularÄ± Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, Ä°BB BaÅŸkanÄ± MevlÃ¼t Uysal ve BeyoÄŸlu Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Misbah Demircanâ€™Ä± alarak seferlerine baÅŸladÄ±.

Tramvay, Taksimâ€“TÃ¼nel hattÄ±nda gÃ¼nde 2 bin 500 yolcu taÅŸÄ±yor. BaÅŸkan Uysal, yeni yÄ±l hediyesi olarak tramvayÄ±n bir hafta boyunca Ã¼cretsiz yolcu taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.