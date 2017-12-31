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    Tramvay yeniden seferde

    Fatma AKSU Â
    31.12.2017 - 01:39 | Son GÃ¼ncelleme:

    Ä°STÄ°KLAL Caddesiâ€™nin alt ve Ã¼st yapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle bir yÄ±l Ã¶nce seferlerine ara verilen nostaljik tramvay yÄ±lÄ±n son gÃ¼nÃ¼, ilk yolcularÄ± Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, Ä°BB BaÅŸkanÄ± MevlÃ¼t Uysal ve BeyoÄŸlu Belediye BaÅŸkanÄ± Ahmet Misbah Demircanâ€™Ä± alarak seferlerine baÅŸladÄ±.

    Tramvay, Taksimâ€“TÃ¼nel hattÄ±nda gÃ¼nde 2 bin 500 yolcu taÅŸÄ±yor. BaÅŸkan Uysal, yeni yÄ±l hediyesi olarak tramvayÄ±n bir hafta boyunca Ã¼cretsiz yolcu taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

    Etiketler: nostaljik tramvay , gazetehaberleri
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