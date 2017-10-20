Bu kantinde fiyatlarÄ± akademisyenler belirliyor

Trakya Ãœniversitesi (TÃœ) RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Erhan TabakoÄŸlu, EÄŸitim FakÃ¼ltesiâ€™ndeki kantinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda Ã¼niversitenin tÃ¼m okul kantinlerini Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in daha hesaplÄ± ve konforlu hale getirmek iÃ§in proje baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ã–ÄŸrenci memnuniyetinin en Ã¶nemli amaÃ§larÄ± olduÄŸunu anlatan TabakoÄŸlu, "Anketlerde kantin memnuniyetlerinin dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼k, bu kantini pilot proje olarak ele aldÄ±k, akademik bir komisyon oluÅŸturduk, saÄŸlÄ±klÄ± gÄ±dalarÄ±n tÃ¼ketileceÄŸi ve konforlu bir kantin oluÅŸturuldu" dedi.

TabakoÄŸlu, adÄ±nÄ± da Ã¶ÄŸrencilerin belirleyeceÄŸi bir yarÄ±ÅŸma dÃ¼zenleyeceklerini ve bu markayla diÄŸer revizyona gidecek kantinlerde uygulama yapacaklarÄ±nÄ± anlattÄ±.Â Â Â Â Â

Ã‡ay keyfi iÃ§in PH deÄŸeri hesaplandÄ±Â Â Â Â Â

Ã‡ayÄ±n aromasÄ±nÄ±n daha iyi hissedilmesi iÃ§in PH deÄŸerini tutturmak amacÄ±yla filtrelemeden geÃ§irilerek Ã§ay demlenen kantinde fiyatlarÄ± da akademisyenler belirliyor.Â Â Â Â Â

Kantinin uygulama projesindeki ekipte yer alan TÃœ Ä°ktisadi ve Ä°dari Bilimler DoÃ§. Dr. Ahmet AtakiÅŸi, yaptÄ±klarÄ± fiyat belirleme politikasÄ±nÄ±n "daha Ã¶nce hiÃ§ rastlanÄ±lmayan bir uygulama" olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â Â Â Â Â

Ã–ÄŸrencilere tek tek meyvelerin de satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± makul fiyatlÄ± bir kantin oluÅŸturduklarÄ±nÄ± ifade eden AtakiÅŸi, "Bu kantinde kar payÄ± deÄŸil Ã¶ÄŸrenci dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lerek bir fiyat politikasÄ± akademik ve bilimsel olarak belirleniyor. Cirosu da geÃ§en yÄ±la oranla yÃ¼zde 200 artmÄ±ÅŸ durumda" diye konuÅŸtu.Â Â Â Â Â

Bu sÄ±rada teÅŸekkÃ¼r edip, kantini Ã§ok beÄŸendiklerini belirten Ã¶ÄŸrencilerden bazÄ±larÄ±, 3 lira olan Ã§orba fiyatÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesini istedi.Â Â Â Â Â

RektÃ¶r TabakoÄŸlu da fiyatlarÄ± olabilecek en makul seviyeye indirmek iÃ§in akademisyenlerin hesaplamalar yaptÄ±klarÄ±nÄ± ancak ÅŸartlarÄ± biraz daha zorlayabileceklerini belirtti.Â Â Â Â Â