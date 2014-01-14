Trakya’nın meşhurları

Yeme içme kültürünün tarihten etkilenmemesi mümkün olamayacağına göre; Trakya mutfağının göçmen mutfağından etkilenmiş olması sürpriz değildir.

Trakya’nın en önemli şehirlerinden biri olan ve bir dönem Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapmış Edirne mutfağının zenginliğinden bahsetmeye gerek bile yok sanırım.

Edirne deyince akla belki de ilk gelen yemek ciğer sarmasıdır ve ciğer sarması saray kökenli bir yemektir. Ciğer sarmasının sarayda yapıldığı zamanlarda “dartı” olarak anıldığını da söylemek gerek.

Yine Edirne deyince akla gelen Tatar böreği ise şehrin Balkanlarla olan bağlantısının bir göstergesi.

Trakya’nın anılmaya değer bir başka yemeği ise Tekirdağ köftesi. Bu köftenin içinde sarmısak var ve kömür ateşinde pişiyor.

Eğer damak zevkiniz birazcık da olsa gelişmişse “Köfte köftedir ne fark eder” demeyip boş bir zamanınızda rotanızı Tekirdağ’a çevirmenizi ve bu meşhur köfteyi yerinde yemenizi şiddetle tavsiye ederim.

NAR PELTELİ SÜTLAÇ

Sütlacı yapmak için; süt ve yıkayıp süzdüğünüz pirinci bir tencereye koyun.

Orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak pirinçler yumuşayıncaya kadar pişirin. Kaynamaya başlayınca toz şekeri katıp karıştırın.

Vanilya ve nişastayı yarım çay bardağı soğuk suda ezin. Kaynayan sütten bir kepçe kadar alıp karışıma ilave ederek ılık hale getirin. Ilık hale gelmiş nişastayı sütlacı karıştırarak tencereye aktarın.

Sütlacı kısık ateşte, sık sık karıştırarak 30-35 dakika daha pişirip ocaktan alın.

Sütlacı cam kâselere ya da kup bardaklarına paylaştırın. Üzerine nar peltesi koyacağınız için sütlacın soğumasını beklemeniz gerekir.

Nar peltesini yapmak için nar suyunu orta boy bir tencereye koyun. Toz şekeri de ekleyin.

Nişastayı bir kâsedeki soğuk suyun içinde çatalla ezip tencereye aktarın.

Tel çırpıcı yardımıyla karıştırın ve kısık ısılı ateşin üzerine oturtun.

Tel çırpıcıyla sürekli karıştırarak kaynayıp muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin.

Kaynamaya başladıktan 1 dakika sonra ocaktan alın.

Pelteyi soğuyan sütlaçların üzerine paylaştırıp buzdolabında beklettikten sonra servise sunun. Afiyet olsun.

Malzeme listesi

-4 su bardağı nar suyu

-1 su bardağı toz şeker

-2 tepeleme yemek kaşığı mısır nişastası

-6 yemek kaşığı soğuk su

Sütlaç için;

-6 su bardağı süt

-1 su bardağı pirinç

-1,5 su bardağı toz şeker

-1 yemek kaşığı mısır nişastası

-1 paket vanilya