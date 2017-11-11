Trakya için sağanak yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Trakya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 16

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 19

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 21

Adana: Parçalı ve az bulutlu 24

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 23

Samsun: Parçalı bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16

Erzurum: Parçalı çok bulutlu 9

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 19