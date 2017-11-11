Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Trakya için sağanak yağış uyarısı

    Trakya için sağanak yağış uyarısı

    İHA
    11.11.2017 - 08:35 | Son Güncelleme:

    Trakya çevrelerinde gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

    Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Trakya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
    Ankara: Az bulutlu 13
    İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 16
    Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 19
    İzmir: Parçalı ve az bulutlu 21
    Adana: Parçalı ve az bulutlu 24
    Antalya: Parçalı ve az bulutlu 23
    Samsun: Parçalı bulutlu 17
    Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16
    Erzurum: Parçalı çok bulutlu 9
    Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 19

    Etiketler: hava durumu , sağanak yağış
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri