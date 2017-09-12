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    Traktörün altında kalan baba- oğul öldü

    Şevket YILMAZ/SOMA (Manisa), (DHA)
    12.09.2017 - 15:58 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 15:58

    MANİSA’nın Soma İlçesi’nde, tarlada çalışırken devrilen traktörün altında kalan 31 yaşındaki Kemal Sarıile oğlu 5 yaşındakiOsman Sarı yaşamlarını yitirdi.

    Kaza, dün saat 15.00 sıralarında, Çerkez Hamidiye Mahallesi ile Karaçam Mahallesi arasında meydana geldi. Maden işçisi, 2 çocuk babası Kemal Sarı, yönetimindeki 35 VHV 91 plakalı traktörle, daha önce tarladan topladığı kuru fasulyeleri tane haline getirebilmek için sapları ezmeye başladı.Traktör, bu sırada meyilli arazide devrildi. Sarı, yanında bulunan oğlu 5 yaşındakiOsman Sarıile birlikte traktörün altında kalarak öldü. Cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme ardından ölenlerin cesetleri, Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölen baba- oğlun yakınları sinir krizi geçirdi. Kemal Sarı ve oğlunun cenazesi, bugün öğleleyin Soma’nın Çerkez Hamidiye Mahallesi’nde kılınan namaz ardından toprağa verildi.

    Etiketler: traktör , Manisa , Soma
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