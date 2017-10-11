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"Traktör sayısında Manisa lider"

AA
11.10.2017 - 15:58 | Son Güncelleme:

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Manisa’nın ağustosta aylık traktör sayısı artışında 193, yıllık artışta da 2 bin 993 adetle birinci sırada yer aldığını belirtti.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, ağustos ayı traktör sayılarını değerlendirdi. Ağustos ayında Manisa'nın 85 bin 698 traktörle birinciliğini korurken, bu ili, 85 bin 473 traktörle Konya, 62 bin 931 traktörle İzmir, 62 bin 297 traktörle Bursa, 61 bin 770 traktörle Balıkesir, 53 bin 541 traktörle Ankara, 51 bin 125 traktörle Adana ve 50 bin 275 traktörle Samsun'un izlediği kaydetti.

Traktörün tarımda kullanılan en önemli iş makinası olduğunu belirten Bayraktar, "Traktör sayısı, 2017 ağustos itibarıyla 4 bin 390 artışla 1 milyon 810 bin 123'e ulaştı. Aylık artışta da yıllık artışta da Manisa birinci oldu. Aylık traktör sayısı artışında Manisa 193'le birinci, Ankara 179'la ikinci, İzmir 168'le üçüncü oldu.

Yıllık artışta Manisa 2 bin 993'le birinci, Konya 2 bin 951'le ikinci, Bursa 2 bin 431 ile üçüncü oldu." ifadesini kullandı.

Etiketler: Traktör , Türkiye Ziraat Odaları Birliği , Manisa
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