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Çok çalışmaktan ölmüştü: Modelin dramı bitmedi

Geçtiğimiz hafta aşırı çalışma nedeniyle hayata veda eden Rus model Vlada Dzyuba'nın dramı giderek büyüyor.

Hürriyet Haber
30.10.2017 - 17:18 | Son Güncelleme :

Modellik yapmak için bulunduğu Çin'in Şanghay kentinde hayata veda eden 14 yaşındaki Dzyuba'ın ailesi ekonomik yetersizlikler yüzünden genç kızın cenazesini ülkelerine götüremiyor.

Dzyuba'nın ailesi kızlarının naaşının yakılmasını ve küllerinin yaşadıkları Rusya'nın Perm kentine gönderilmesini istedi. Bu arada devreye giren Rus yetkililer de yakma işleminin, Dzyuba'nın annesi Çin'e gidinceye kadar ertelenmesini istedi.

 Çok çalışmaktan ölmüştü: Modelin dramı bitmedi

Vlada Dzyuba, bir süredir Çin'de modellik yapıyordu. Birkaç hafta önce Şanghay'daki moda hftasında am 12 saat boyunca defileye çıkan Dzyuba, bunun ardından fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. İki gün komada kalan Dzyuba, hayat mücadelesini kaybetti.

Vlada Dzyuba, komaya girmeden önce görevli olduğu mücevher fuarında 13 saat boyunca çalıştı. Ardından yere yığılıp hastaneye kaldırılan genç kız iki gün sonra da hayatını kaybetti.

Bu arada Çin'de bulunan ESEE Model Ajansı'nın yetkilisi Zheng Yi, Vlada Dzyuba'nın iki aylığına Çin'de bulunduğunu ve bu sürede 16 farklı iş için anlaşma yaptığını söyledi.

Çok çalışmaktan ölmüştü: Modelin dramı bitmedi

Yi, Vlada Dzyuba'nın çalışma saatlerinin diğer modellerle karşılaştırıldığında gayet normal olduğunu belirtti.  Vlada Dzyuba, ölmeden birkaç gün önce annesini arayıp çok yorgun olduğunu ve uyumak istediğini söylemişti.

İlk gün Vlada Dzyuba'nın menenjit yüzünden öldüğü açıklandı. Ardından da çoklu organ yetmezliğinin Dzbuya'nın ölümüne yol açmış olabileceği belirtildi. Çinli yetkililer, otopsinin tamamlanmasından sonra Vlada Dzyuba'nın neden öldüğü kesin olarak belirlenecek.

 

 

Etiketler: vlada dzbuya , rus model
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