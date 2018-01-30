Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Güngören’de trafo bir ay içinde ikinci kez patladı

    Güngören’de trafo bir ay içinde ikinci kez patladı

    Ali Kerem BENGİ / İstanbul (DHA) - İHA
    30.01.2018 - 07:41 | Son Güncelleme:

    İstanbul Güngören’de 11 Ocak’ta da patlayan elektrik trafosu bu gece yarısı ikinci kez patladı.

    Olay, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Birsel Sokak’ta saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 3 katlı binanın altında bulunan elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

    Güngören’de trafo bir ay içinde ikinci kez patladıPatlamanın ardından çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binanın altında bulunan trafoya müdahale ederken kısa sürede yangın söndürdü. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, Çevrede bazı ev ve iş yerlerinde elektrikler kesildi. Ekipler, trafoyu onarmak için çalışmalara başladı.

    Güngören’de trafo bir ay içinde ikinci kez patladıApartman sakinlerinden Refik Çepnioğlu, "Patlamayı net olarak duymadım. Biz bu duruma alıştık. Patlamayı saymayı unuttuk haftada iki defa patlıyor. Geçen hafta patladı. Ondan önce patladı. Devamlı patlıyor. Elektriğimiz hiç yok. Köyde daha iyiydik" diye konuştu.

    Güngören’de trafo bir ay içinde ikinci kez patladı

    Etiketler: Güngören , trafo , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri