Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Trafikteki motosiklet sayısı 143 bin

Trafikteki motosiklet sayısı 143 bin

AA
14.02.2018 - 11:52 | Son Güncelleme:

Motor Endüstrisi Derneği (MOTED) Başkanı Bülent Kılıçer, "2017 yılında Türkiye'deki toplam motosiklet sayısı 143 bin. Yeni projemizle karayolu trafiğini oluşturan tüm bireylere 'aile' teması üzerinden sesleniyoruz." dedi.

MOTED tarafından başlatılan "Biz Trafikte de Aileyiz" projesinin detayları ve yeni reklam filmi, MOTED Başkanı Kılıçer'in katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı. 

Proje ile trafik kültürüne dayanışmanın esas olduğu yeni bir perspektif kazandırmayı amaçladıklarını belirten Kılıçer, trafikte yeni bir algı oluşturmak adına yola çıktıklarını söyledi. 

Kılıçer, özellikle motosiklete ilişkin toplumun büyük bir kesimindeki mevcut hoşnutsuzluğu gidermek adına yaptıkları çalışmalara işaret ederek, şunları kaydetti: 

"2017 yılında Türkiye'deki toplam motosiklet sayısı 143 bin. MOTED olarak toplumda motosiklet kullanımına yönelik bilinç geliştirebilmek ve motosiklet kültürünü daha geniş kitlelere anlatabilmek için çeşitli kampanya, etkinlik ve eğitimler organize ediyoruz.

Yeni projemizle karayolu trafiğini oluşturan tüm bireylere 'aile' teması üzerinden sesleniyoruz. Avrupa Birliği’ndeki motosiklet sektörü gelişmelerini takip edip, yürürlükte olan politikaların ülkemizde de uygulanması adına çalışmalar düzenliyoruz.

Yeni reklam filmimiz aracılığıyla hem sürücülerin trafikte emniyet ve huzur içinde yol alabilmeleri hem de yayaların potansiyel risklerden uzak koşullarda güvenle hareket edebilmeleri için toplumsal bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz." 

Toplantıda verilen bilgilere göre, faaliyet misyonu Türkiye'de motosiklet sektörünün gelişimi için gerekli aksiyonların, yasal mercilerle koordineli şekilde alınması olan MOTED, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İBB ile birlikte yürüttüğü "Biz Trafikte de Aileyiz" projesiyle trafik kültürüne dayanışmanın esas olduğu yeni bir perspektif kazandırmayı amaçlıyor.

 Toplumun farklı kesimlerinden karakterlerin yer aldığı reklam filminde, trafikte saygı, anlayış ve hoşgörünün öneminin altı çizilirken toplumsal duyarlılığın geliştirilmesiyle yaşanabilecek her türlü kazanın önlenebileceği mesajı da veriliyor. 

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kusurların dikkat, nezaket ve toleransla ortadan kalkabileceğini anlatan filmin, ötekileştiren yerine empati kuran karakterleri, kamuoyunun trafik algısını pozitif yönde dönüştürmeye odaklandı.

 Faaliyete geçtiği 2004 yılından itibaren motosiklet ile güvenli kullanımı ön plana çıkaracak birçok çalışma gerçekleştiren MOTED, bu kez tüm yaya ve sürücülerin müşterek çıkarlarına bir arada yaklaşan bir tutum üstlenmeyi amaçlıyor. 

Etiketler: Motorsikler , Trafik , Güvenlik
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri