Trafikteki motosiklet sayısı 143 bin

MOTED tarafından başlatılan "Biz Trafikte de Aileyiz" projesinin detayları ve yeni reklam filmi, MOTED Başkanı Kılıçer'in katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

Proje ile trafik kültürüne dayanışmanın esas olduğu yeni bir perspektif kazandırmayı amaçladıklarını belirten Kılıçer, trafikte yeni bir algı oluşturmak adına yola çıktıklarını söyledi.

Kılıçer, özellikle motosiklete ilişkin toplumun büyük bir kesimindeki mevcut hoşnutsuzluğu gidermek adına yaptıkları çalışmalara işaret ederek, şunları kaydetti:

"2017 yılında Türkiye'deki toplam motosiklet sayısı 143 bin. MOTED olarak toplumda motosiklet kullanımına yönelik bilinç geliştirebilmek ve motosiklet kültürünü daha geniş kitlelere anlatabilmek için çeşitli kampanya, etkinlik ve eğitimler organize ediyoruz.

Yeni projemizle karayolu trafiğini oluşturan tüm bireylere 'aile' teması üzerinden sesleniyoruz. Avrupa Birliği’ndeki motosiklet sektörü gelişmelerini takip edip, yürürlükte olan politikaların ülkemizde de uygulanması adına çalışmalar düzenliyoruz.

Yeni reklam filmimiz aracılığıyla hem sürücülerin trafikte emniyet ve huzur içinde yol alabilmeleri hem de yayaların potansiyel risklerden uzak koşullarda güvenle hareket edebilmeleri için toplumsal bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz."

Toplantıda verilen bilgilere göre, faaliyet misyonu Türkiye'de motosiklet sektörünün gelişimi için gerekli aksiyonların, yasal mercilerle koordineli şekilde alınması olan MOTED, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İBB ile birlikte yürüttüğü "Biz Trafikte de Aileyiz" projesiyle trafik kültürüne dayanışmanın esas olduğu yeni bir perspektif kazandırmayı amaçlıyor.

Toplumun farklı kesimlerinden karakterlerin yer aldığı reklam filminde, trafikte saygı, anlayış ve hoşgörünün öneminin altı çizilirken toplumsal duyarlılığın geliştirilmesiyle yaşanabilecek her türlü kazanın önlenebileceği mesajı da veriliyor.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kusurların dikkat, nezaket ve toleransla ortadan kalkabileceğini anlatan filmin, ötekileştiren yerine empati kuran karakterleri, kamuoyunun trafik algısını pozitif yönde dönüştürmeye odaklandı.

Faaliyete geçtiği 2004 yılından itibaren motosiklet ile güvenli kullanımı ön plana çıkaracak birçok çalışma gerçekleştiren MOTED, bu kez tüm yaya ve sürücülerin müşterek çıkarlarına bir arada yaklaşan bir tutum üstlenmeyi amaçlıyor.