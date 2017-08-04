Trafikte yol verme kavgası kanlı bitti

Olay Seyhan ilçesi, Sümer Mahallesi, Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, sabah saatlerinde Ertay Özçelik 80 FV 477 otomobiliyle işe giderken, 01 M 0203 plakalı dolmuşun sürücüsü Koçak Cansın ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Dolmuş şoförü yolcu taşımasına rağmen tartışma üzerine aracını yol ortasında durdurup otomobil sürücüsünün yanına gitti. Bunun üzerine sürücüler birbirlerine küfredince bıçaklı-sopalı kavga çıktı.

Otomobil sürücüsü bileğinden bıçakla hafif yaralandı. Dolmuş şoförü ise sopayla yaralandı. Onlarca vatandaşın gözü önünde yaşanan kavgada dolmuş şoförü olay yerinden kaçtı. Otomobil sürücüsü ise sinir krizi geçirerek dolmuşun bütün camlarını elindeki sopa ile kırıp tehditler savurdu.

Bu sırada bulvarda trafik kilitlendi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, araçları yol ortasından çekip trafiği açtı. Hafif yaralı sürücüler ise hastaneye giderek tedavi olduktan sonra polis merkezine getirildi. Sürücülerin birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.