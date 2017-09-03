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    Trafikte yol kavgası mahalleyi karıştırdı: 6 yaralı

    Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)
    03.09.2017 - 08:22 | Son Güncelleme: 03.09.2017 - 08:23

    ANKARA’nın Yenimahalle İlçesi’nde trafikte yol verme konusunda çıkan, mahalle sakinlerinin de karıştığı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga ardından dağılmayan gruplara polis TOMA ile müdahale etti.

    Yenimahalle İlçesi’nde iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Trafikte yol kavgası mahalleyi karıştırdı: 6 yaralı
    Kavgaya mahalle sakinleri de karışınca ortalık savaş alanına döndü. Taş, ve şişelerin de kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

    Trafikte yol kavgası mahalleyi karıştırdı: 6 yaralı

    Yaralılar yapılan ilk müdahaleÿardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    Trafikte yol kavgası mahalleyi karıştırdı: 6 yaralı

    Kavga ardından sokağın girişine barikat kuran bazı gruplara çevik kuvvet ekipleri TOMA ile su sıkarak müdahale etti. Çıkan olaylarda 2 kişi göz altına alındı.

     

    Etiketler: ANKARA , toma'lı müdahale , yol kavgası
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