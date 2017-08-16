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    Trafikte tekme tokat kavga

    İHA
    16 Ağustos 2017 - 09:12Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 09:12

    İzmir’in Gaziemir ilçesinde, seyir halindeki motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü yol verme meselesi sebebiyle tekme tokat birbirine girdi. Tüm bu yaşananlar sırasında ise kask kamerası kayıttaydı. 

    Edinilen bilgiye göre, olay, Gaziemir ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, gece saatlerinde motosikletiyle ilerleyen Erdem Ç., arkasından gelen ve yol isteyen aracın sürücüsünün kornoya basmasıyla sinirlendi. Kenara geçmesini isteyen otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü Erdem Ç. arasında bir anda sözlü tartışma çıktı. Sürücülerin ikisi de araçlarından indi ve birbirleriyle ağız dalaşına başladı.

    'ARABA MISIN SEN?'

    Otomobil sürücüsünün, “Kenara geçsene. Araba mısın sen?” şeklindeki sözlerine Erdem Ç., “Yolumda gidiyorum. Motorcuyum var mı?” diye tepki gösterdi. Tartışma sırasında Erdem Ç., otomobil sürücüsüne yumruk atınca iki sürücü bir anda tekme tokat kavgaya tutuştu.

    İki sürücünün birbirine girdiği anlara vatandaşlar da şahit oldu. Tüm bu yaşananlar da saniye saniye kask kamerasına kaydedilirken, kamera kavganın şiddetinden yere düşerek kırıldı. Vatandaşlar, sinirli iki sürücünün arasına girerek kavgayı güçlükle ayırdı. Kavganın ayrılmasına rağmen iki sürücü yine de ağız dalaşına devam etti. Sürücüler olayın ardından bölgeden uzaklaştırılırken, kavgada herhangi bir sıkıntı yaşanmaması ise herkese rahat bir nefes aldırdı.
    Öte yandan, görüntüler sosyal medya hesabından paylaşıldı. Motosiklet sürücüleri, otomobil sürücülerinin kendilerine yeterince saygı göstermediğini savunarak sürücülere çağrı yaptı.

    Etiketler: izmir , gaziemir , otomobil , motosiklet
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