Trafikte tartışınca ortaya çıktı.... Binbir surat Ayhan!

Yenimahalle Bağdat Caddesi'nde aracıyla seyir halinde olan Fatma D., trafikte bir başka aracın sürücü ile tartışmaya başladı. Aracından elinde telsizle inerek kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan Ayhan G., polis kimliği göstererek kadın sürücüyü tehdit etti.



POLİS TELEFONLA ARADI, 'AFFETTİM' DEDİ



Kimliğin sahte olduğundan şüphelenen sürücü, Ayhan G.'nin aracının plakasını not edip polise şikayette bulundu. Fatma D.'nin şikâyeti üzerine polisin telefonla ulaştığı Ayhan G., kendisini emniyet müdürü olarak tanıtarak kadın sürücüyü affettiğini, şikâyetçi olmayacağını, daha sonra polis merkezine geleceğini söyledi. Yapılan araştırmada Ayhan G.'nin emniyet müdürü olmadığı, dolandırıcılık, başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgisi kullanma, hırsızlık gibi suçlardan 22 kaydının bulunduğu, ‘dolandırıcılık’, ‘yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak hırsızlık’, ‘kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık’, ‘kamu kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişilikleri araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık’, ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması’ gibi 9 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.



OPERASYONLA YAKALANDI



Ayhan G.’nin adresini belirleyen polis ekipleri, evin çevresinde önlem aldı. Bir süre sonra oturduğu binanın önüne gelen Ayhan G., gözaltına alındı. Ayhan G'nin evinde ve aracında yapılan aramalarda üç gram eroin, sahte polis ve savcı kimlikleri, kuru sıkı tabanca, emniyet müdürü elbisesi ve savcı cübbesi ile çekilmiş fotoğraflar, polis telsizi, hukuk kitapları ve savcı cübbesi ele geçirildi.

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