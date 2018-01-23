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    Trafikte tartışınca ortaya çıktı.... Binbir surat Ayhan!

    AA
    23.01.2018 - 10:45 | Son Güncelleme:

    Ankara’da bir kadın, trafikte tartıştığı ve kendisini emniyet müdürü olarak tanıtıp tehdit eden bir kişiden şüphelenerek polise başvurunca gerçek ortaya çıktı. Tartıştığı kişinin, dolandırıcılıktan çok sayıda kaydı bulunan Ayhan G. olduğu belirlendi. Ayhan G.’den sahte polis ve savcı kimlikleri, polis telsizi ve savcı cübbesi ele geçirildi.

    Yenimahalle Bağdat Caddesi'nde aracıyla seyir halinde olan Fatma D., trafikte bir başka aracın sürücü ile tartışmaya başladı. Aracından elinde telsizle inerek kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan Ayhan G., polis kimliği göstererek kadın sürücüyü tehdit etti.

    POLİS TELEFONLA ARADI, 'AFFETTİM' DEDİ

    Kimliğin sahte olduğundan şüphelenen sürücü, Ayhan G.'nin aracının plakasını not edip polise şikayette bulundu. Fatma D.'nin şikâyeti üzerine polisin telefonla ulaştığı Ayhan G., kendisini emniyet müdürü olarak tanıtarak kadın sürücüyü affettiğini, şikâyetçi olmayacağını, daha sonra polis merkezine geleceğini söyledi. Yapılan araştırmada Ayhan G.'nin emniyet müdürü olmadığı, dolandırıcılık, başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgisi kullanma, hırsızlık gibi suçlardan 22 kaydının bulunduğu, ‘dolandırıcılık’, ‘yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak hırsızlık’, ‘kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık’, ‘kamu kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişilikleri araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık’, ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması’ gibi 9 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

    OPERASYONLA YAKALANDI

    Ayhan G.’nin adresini belirleyen polis ekipleri, evin çevresinde önlem aldı. Bir süre sonra oturduğu binanın önüne gelen Ayhan G., gözaltına alındı. Ayhan G'nin evinde ve aracında yapılan aramalarda üç gram eroin, sahte polis ve savcı kimlikleri, kuru sıkı tabanca, emniyet müdürü elbisesi ve savcı cübbesi ile çekilmiş fotoğraflar, polis telsizi, hukuk kitapları ve savcı cübbesi ele geçirildi.

     

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    Etiketler: Operasyon , son dakika
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