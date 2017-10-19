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Trafikte müdahale zorunluydu

Hürriyet Haber
19.10.2017 - 21:37 | Son Güncelleme:

Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Dr. N. Şerif Çakırsoy, trafik sigortasına müdahale etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu’nda öğrencilerle bir araya gelen Çakırsoy, trafik sigortası hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Çakırsoy, kamunun hiç olmadığı şekilde geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde sigorta sektörüne müdahale etmek zorunda kaldığını belirterek, şunları söyledi: “Bunun nedenleri konusunda çok şey söylenebilir. Fakat devlet tüketiciyi korumak adına zorunlu olan bu sigorta branşında müdahale etmek zorunda kaldı. Biz Hazine Müsteşarlığı olarak önce 12 Nisan’da tavan fiyat uygulamasına geçtik. Fakat sistemde sıkıntılar olduğunu gördük, şirketler poliçe kesmek istemedi, acenteler ve tüketiciler zorluklar yaşadı. Bu gerekçeler bizim Havuz Sistemini oluşturmamız sonucuna götürdü.”

Etiketler: gazetehaberleri
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