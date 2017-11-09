Trafikte kayıp 3 milyar TL

Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan Coqui, trafik sigortasında tavan fiyat uygulaması nedeniyle 3 milyar TL kayıp olacağını söyledi. Somersan Coqui, 12 Nisan’da uygulamaya geçen trafik sigortasında tavan fiyatın, ortalama primleri yüzde 30 aşağı çektiğini, bunun da tüm sigorta sektörünün doğrudan etkilediğini belirterek, “Bu düzenlemenin sektöre finansal etkisi 3 milyar TL kayıp olacak” dedi.



SERBEST PİYASAYA GEÇİLMELİ

Aylin Somersan Coqui, tavan fiyat uygulaması sonrası riskli sigortalılara yönelik havuz modeli uygulamasına da geçildiğini ifade ederek, havuz modelinin, hasar riski yüksek araçlar ile taksi, minibüs, otobüs gibi araçlardaki prim ve hasarı, sigorta şirketleri arasında paylaştıran bir sistem olduğunu kaydetti. Somersan Coqui, sözlerini şöyle sürdürdü: “Primler ve ödenen hasarların yüzde 50’sini şirketler eşit paylaşacak, kalan yüzde 50, herhangi bir risk yönetimi yapılmadan, şirketlerin son 3 yıllık pazar paylarına göre hesaplanacak. Mevcut durum, uzun dönem için sürdürülebilir değil. Beklentimiz, serbest piyasa yolunda çözüm üretilmesi.”



Aylin Somersan Coqui, Allianz Grubu tarafından yapılan 2016 Risk Barometresi Araştırması’na göre, Türkiye için en büyük riskin, yüzde 55 ile doğal afetler olduğuna, burada da depremden sonra en büyük hasarı sel felaketinin verdiğine değindi. Sel felaketlerinin Türkiye’de yılda 150 milyon TL’nin üzerinde maddi hasara neden olduğuna dikkat çeken Somersan Coqui, sözlerini şöyle sürdürdü:



AFETLERİN MALİYETİ 800 MİLYON TL

“Bu yıl yaşanan afetlerde bu tutar aşıldı. Temmuz ayındaki sel, dolu ve depremin sektöre maliyeti 800 milyon TL olarak tahmin ediliyor. Sadece biz şirket olarak 63 milyon TL hasar ödedik. Sel baskınlarına karşı teminatı bulunan sigortalıların hasarları hızlı ve kolay karşılandı, sigortası bulunmayanlar ise ciddi mağduriyet yaşadı.”



45 YAŞ ÜSTÜ DE OTOMATİK BES'E GİRMELİ

Aylin Somersan Coqui, Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) otomatik katılım uygulamasına değinerek, otomatik BES’in, gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra öneminin artacağını söyledi ve şöyle devam etti:

“Sisteme işveren katkısı sağlanır ve cayma hakkının belli dönemlerde tanımlandığı bir sisteme geçilirse, biz de sisteme girenlere, sistemde kalmanın faydalarını anlatabiliriz. Bize göre, 45 yaş üzerindekiler de otomatik BES’ten faydalanabilmeli. Ayrıca, çalışanların maaşlarından kesilen tutarlar maalesef vergi gibi algılanıyor. Bu algının da değişmesi gerekiyor.”