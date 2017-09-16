Trafikte 'hafta sonu'na dikkat

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarından temsilcilerin katılımıyla 12-13 Eylül'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde gerçekleştirilen Trafik Güvenliği ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Çalıştayı'nda, trafikteki son durumun ve kazaların analizi yapıldı.

Buna göre, bu yılın 7 aylık döneminde trafiğe kayıtlı 21 milyon 90 bin 424 motorlu taşıt bulunuyor. Sürücü sayısının 28 milyon 740 bin 383'e ulaştığı Türkiye'de, her 3,6 kişiye bir araç düşüyor. Yolcu taşımacılığının yüzde 89,2'si karayoluyla yapılıyor. Bu oran havayolunda yüzde 9,1, demiryolunda 1,1, denizyolunda ise yüzde 0,6.

Trafik kazalarında her gün ortalama 20 kişi hayatını kaybediyor. Sadece geçen yıl 7 bin 300 kişi kazalarda yaşamını yitirdi. Buna karşın, 1 milyon araca düşen ölüm sayısı 2002'de 449 iken, 2016'da 166 düzeyine geriledi. 1 milyon nüfusa düşen ölüm sayısı ise 60'tan 44'e geriledi. Türkiye'de, trafik kazaları nedeniyle ortaya çıkan sosyoekonomik zarar, geçen yıl 38,9 milyar lira olarak hesaplandı. Ülkede, 2002'de yüzde 1,4 olan alkollü araç kullanım oranı, 2016'da yüzde 1'e düşürüldü.

KAZALAR ÖĞLEDEN SONRA ARTIYOR

Türkiye'de ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının hafta sonunda artış göstermesi de dikkati çekti. Analize göre 2007-2016 yıllarını kapsayan 10 yıllık dönemde meydana gelen kazalardan yüzde 15'i cumartesi günleri gerçekleşti. En fazla kazanın olduğu günler sıralamasında cumartesiyi yüzde 14,8 oranıyla cuma, yüzde 14,5'le de pazar günü izledi. Kazaların en az olduğu günler ise salı, çarşamba ve perşembe oldu. Türkiye'de ölümlü ve yaralamalı kazaların daha çok 14.00-20.00 saatlerinde meydana geldiği belirlendi. En az kaza ise 04.00 ile 05.59 saatleri arasında oldu.

Kazaların yüzde 89,1'i açık, yüzde 7,7'si ise yağmurlu havada gerçekleşti. Bir başka dikkat çekici sonuç yaz aylarında kazaların artışı oldu. Analize göre kazalar en fazla temmuz, ağustos ve eylül aylarında meydana geldi. Ölümlü kazaların yüzde 74,1'i yerleşim yerlerinde, yüzde 25,9'u ise yerleşim yeri dışında yaşandı.