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Trafikte gelir azaldı pazar küçüldü

Hürriyet Haber
12.11.2017 - 21:57 | Son Güncelleme:

Sigorta pazarı bu yılın 9 ayında enflasyon karşısında sadece yüzde 3 büyüyebildi. Trafik sigortasında ise geçen yıl 9.1 milyar prim girdisi elde eden şirketlerin, bu yıl geliri 8.7 milyar liraya geriledi. Sigortacılar, “Korkulan oldu, gelir kaybı başladı” diyor.

SİGORTA pazarı bu yılın ocak-eylül döneminde enflasyon karşısında sadece yüzde 3.2 büyüyebildi. Sigorta şirketleri, 2017’nin 9 aylık döneminde tüm branşlarda toplam 33.4 milyar TL prim üreterek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.8 üretim artışı gerçekleştirdi. Ancak bu yılın ağustos ayındaki enflasyon ile mukayese edildiğinde pazarın reel büyümesi yüzde 3.2 oldu.

ENFLASYONA YENİLDİ

Sigorta pazarını ise hayat sigortaları kurtardı. Şirketlerin kasko, trafik, yangın gibi hayat dışı branşlardaki üretimi enflasyon karşısında eridi. Geçen yılın 9 aylık döneminde hayat dışı branşlarda toplam 25.7 milyar TL üretim yapan şirketler, bu yılın aynı döneminde 28.4 milyar TL üretim yaptı. Her ne kadar hayat dışı branşlarda yüzde 10.3 büyüme olsa da enflasyon ile mukayese edildiğinde pazar yüzde 0.8 küçüldü. Hayat sigortalarında ise şirketler bu yıl 5 milyar TL prim üreterek, geçen yılın aynı dönemine oranla nominalde yüzde 49.2, reel olarak da yüzde 34.2 büyüdüler.

TRAFİKTE KORKULAN OLDU

Ancak bu yılın 9 aylık döneminde en ilginç gelişme trafik sigortasında yaşandı. Trafik sigortalarında ilk defa poliçe sayısı artarken, üretim azaldı. Bu yılın başında önce şirketlere trafik fiyatını düşürme yönünde yapılan baskılar, ardından nisanda tavan fiyat uygulamasına geçilerek fiyata sınırlama getirilmesi ve tüm bunların sonucunda trafik primlerinde fiyatların düşmesi genel tabloya yansıdı. 2016 Ocak-Eylül döneminde 12 milyon 114 bin trafik poliçesi satarak, karşılığında 9.1 milyar TL prim geliri elden sigorta şirketleri; bu yılın aynı döneminde 12 milyon 851 bin trafik poliçe sattı, ancak 8.7 milyar TL prim geliri sağladı. Böylece trafik sigortasında, poliçe sayısı yüzde 6 artarken, prim gelirleri ise yüzde 13.76 azaldı. Bu durum da sigorta pazarının genel üretimini olumsuz etkiledi. Sigortacılar bu gelişmeyi, ‘korkulan oldu, trafikte gelir kaybı başladı’ şeklinde yorumlandı.

Trafikte gelir azaldı pazar küçüldü

Etiketler: trafik sigortası , gazetehaberleri
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