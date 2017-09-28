Trafikte akılalmaz kavga! Kadın sürücü plakayla, erkek sürücü biber gazıyla...

Olay 10 gün önce merkez Karatay İlçesi’nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kadın ve erkek sürücü bilinmeyen bir nedenle tarışmaya başladı. Tartışma sırasında otomobilinden inen kadın sürücü, erkek sürücünün araç plakasını sökerek sürücüye vurdu. Kadın sürücü, yakınlarının araya girmeye çalışmasına rağmen erkek sürücüye vurmaya devam etti. Erkek sürücü de aracından aldığı biber gazını kadına doğru sıktı. Daha sonra kadın sürücü elindeki plakayı araca doğru fırlattı. Kavga, kadının yakınları ve çevredekilerin araya girmesiyle sonra erdi. Bu anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.