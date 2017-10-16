Trafik sorununa çevreci robotik çözüm

Yaşları 13 ila 15 arasında değişen ve kendilerine "Tra-fix" adını veren Derin Durak, Onur Tekin ve Görkem Güney koçları Yücel Tekin rehberliğinde şehirlerde yaşanan trafik yoğunluğuna çevreci bir çözüm getirmek için kolları sıvadı.

Bunun için trafikte araçları daha az yoğunluğun olduğu alternatif yollara yönlendiren bir sistem geliştiren çocuklar, projeye de takımlarının ismi olan "Tra-fix" adını verdi.

"Tra-fix" projesi ile araçların yolda dur-kalk yaptıkları sırada doğaya saldıkları karbonu en aza indirerek çevre kirliliğini azaltmak, sürücülerin ulaşmak istedikleri yere daha çabuk gitmelerini sağlamak, böylece zaman ve paradan tasarruf etmek amaçlanıyor.

Proje ile 3 Haziran'da İzmir'de düzenlenen Dünya Robot Olimpiyatı 3. Türkiye Turnuvası junior kategoride birinci olan "Tra-fix" takımı, 10-12 Kasım'da Kosta Rika'da yapılacak Uluslararası Robot Olimpiyatı açık kategoride Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

"GERÇEK HAYATA DA AKTARILABİLECEK BİR PROJE"

Projenin koçluğunu yürüten Yücel Tekin, sürdürülebilir şehirler için karbon salınımını azaltacak robotik sistem geliştirmeyi amaçladılarını belirterek, "Bugüne kadar çoğunlukla ışıklarla çözülen trafik sorununa bizim çocuklarımız levhaları yönlendirerek değişik bir yaklaşım getirdiler. Gerçek hayata da aktarılabilecek bir proje. Dünya Robot Olimpiyatları'na Kosta Rika'da katıldıktan sonra dönüşte bu projeyi gerçek hayata da aktarmayı planlıyoruz." diye konuştu.

"GÜZEL BİR ÇALIŞMA ORTAMI VARDI"

Projede yer alan isimlerden 13 yaşındaki Derin Durak, proje maketinin çalışma şekli hakkında bilgi vererek, proje sayesinde karbon salınımı ve trafikte dur-kalk durumunun azaltılacağını, zaman ve paradan tasarruf edilebileceğini anlattı.

Durak, projenin hazırlık sürecine ilişkin "Derslerden kalan zamanımızda bant mekanizmasını dijital dizaynırlarda yaptık. Kendimiz bunu bir programda tasarladık. Programın tek tek nasıl olacağını yazdık. Güzel bir çalışma ortamı vardı, eğlenceli oldu." dedi.