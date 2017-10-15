Trafik sorununa çevreci robotik çözüm

Yaşları 13 ila 15 arasında değişen ve kendilerine "Tra-fix" adını veren Derin Durak, Onur Tekin ve Görkem Güney koçları Yücel Tekin rehberliğinde şehirlerde yaşanan trafik yoğunluğuna çevreci bir çözüm getirmek için kolları sıvadı.

Bunun için trafikte araçları daha az yoğunluğun olduğu alternatif yollara yönlendiren bir sistem geliştiren çocuklar, projeye de takımlarının ismi olan "Tra-fix" adını verdi.

"Tra-fix" projesi ile araçların yolda dur-kalk yaptıkları sırada doğaya saldıkları karbonu en aza indirerek çevre kirliliğini azaltmak, sürücülerin ulaşmak istedikleri yere daha çabuk gitmelerini sağlamak, böylece zaman ve paradan tasarruf etmek amaçlanıyor.

Proje ile 3 Haziran'da İzmir'de düzenlenen Dünya Robot Olimpiyatı 3. Türkiye Turnuvası junior kategoride birinci olan "Tra-fix" takımı, 10-12 Kasım'da Kosta Rika'da yapılacak Uluslararası Robot Olimpiyatı açık kategoride Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

"Gerçek hayata da aktarılabilecek bir proje"

Projenin koçluğunu yürüten Yücel Tekin, sürdürülebilir şehirler için karbon salınımını azaltacak robotik sistem geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Bugüne kadar çoğunlukla ışıklarla çözülen trafik sorununa bizim çocuklarımız levhaları yönlendirerek değişik bir yaklaşım getirdiler. Gerçek hayata da aktarılabilecek bir proje. Dünya Robot Olimpiyatları'na Kosta Rika'da katıldıktan sonra dönüşte bu projeyi gerçek hayata da aktarmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Kosta Rika'daki olimpiyatlara yaklaşık 70 ülkenin katılacağını anlatan Tekin, Türkiye'ye kupayla dönmek istediklerini belirtti.

Tekin, sürücülerin trafikte hareket eden elektronik levhalar sayesinde yoğunluğun az olduğu yollara yönlendirileceklerini ve böylece yolda harcanan zamanın azaltılacağını ifade etti.

Proje için birkaç sponsor bulduklarını ifade eden Tekin, bu tür teknolojik çalışmalara devam edebilmek için sponsor desteğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

"Güzel bir çalışma ortamı vardı"

Projede yer alan isimlerden 13 yaşındaki Derin Durak, proje maketinin çalışma şekli hakkında bilgi vererek, proje sayesinde karbon salınımı ve trafikte dur-kalk durumunun azaltılacağını, zaman ve paradan tasarruf edilebileceğini anlattı.

Durak, projenin hazırlık sürecine ilişkin "Derslerden kalan zamanımızda bant mekanizmasını dijital dizaynırlarda yaptık. Kendimiz bunu bir programda tasarladık. Programın tek tek nasıl olacağını yazdık. Güzel bir çalışma ortamı vardı, eğlenceli oldu" dedi.

Trafikte geçirdikleri uzun zamanlar projeyi oluşturdu

Projedeki isimlerden 13 yaşındaki Onur Tekin, "Görkem arkadaşımız İstanbul'a giderken çok uzun süre trafikte kalmış. Ankara'ya geri döndüklerinde bana anlattı. Ben de neden buna çözüm getirmeyelim diye düşündüm. Arkadaşları topladık, projeyi hazırladık" ifadelerini kullandı.

Tekin, Kosta Rika'da güçlü rakiplere karşı yarışacaklarını ancak bunun üstesinden gelerek birinci olacaklarına inandığını dile getirdi.

Takımda yer alan 15 yaşındaki Görkem Güney, "Bizim projemiz "Tra-fix" trafikte araçların beklerken oluşturdukları karbon salınımını azaltmakla alakalı. İlk olarak sensörlerle trafik yoğunluğunu ölçüyoruz. İstanbul tabelasını hangi yönde daha az trafik varsa o yöne doğru otomatik olarak çeviriyoruz. Bu sayede gelecek araçlar daha az trafikli yoldan gidip daha hızlı bir şekilde yerlerine ulaşacaklar." değerlendirmesinde bulundu.